Ο Κουτλουάι μίλησε για τον Μπαρτζώκα τον ημιτελικό με τη Φενέρ και τη διαχείριση πίεσης στο Final Four

Λίγες ώρες πριν το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο «T-Center» της Αθήνας (22-24/5) ο Ιμπραήμ Κουτλουάι μίλησε για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και σχολίασε τη διαχείριση της πίεσης του έμπειρου τεχνικού στα κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Φενέρμπαχτσε τόνισε πως ο Μπαρτζώκα δεν τα πάει και πολύ καλά με τη διαχείριση της πίεσης στα Final Four και ότι θα μπορούσε να είναι καλό για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Κουτλουάι:

«Ο Μπαρτζώκας στα Final Four έχει δώσει κακές εξετάσεις στη διαχείριση της πίεσης. Είναι πλεονέκτημα για εμάς. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο προπονητής που έπαιρνε τα λιγότερα τάιμ άουτ στην κανονική περίοδο, αλλά στο Final Four έπαιρνε συνεχόμενα τάιμ άουτ.

Ο Ομπράντοβιτς, ένας από τους πιο επιθετικούς προπονητές που γνωρίζεις, στα πλέι-οφ και στα Final Four δεν βγάζει φωνή, χειροκροτά. Πέρσι ο Σάρας ήταν πολύ ήρεμος».