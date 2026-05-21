Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.
- Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μετά και την επίσκεψή του στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, τις έντονες διαμαρτυρίες της επιστημονικής κοινότητας για τις μαζικές σφαγές ζώων στη Λέσβο.
Διαχείριση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Με αναφορά του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο κ. Δουδώνης διαβιβάζει το δελτίο Τύπου που εξέδωσαν από κοινού το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.
Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
Οι δύο φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας ότι η οριζόντια και αυτοματοποιημένη μαζική θανάτωση ζώων στερείται αναλογικότητας και οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό την τοπική κτηνοτροφία.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για την υγεία του ανθρώπου, με τους επιστήμονες και την Ομοσπονδία να ζητούν να «παγώσουν» οι ακραίες αυτές αποφάσεις και να επιστρατευτούν άμεσα τα σύγχρονα διαγνωστικά και επιδημιολογικά εργαλεία.
Να δοθούν άμεσες απαντήσεις ζητά ο Δουδωνής
Κατόπιν αυτών, ο κ. Δουδώνης αξιώνει από την κυβέρνηση άμεσες απαντήσεις και στροφή σε ένα σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διαβάθμιση του κινδύνου και τη διαβούλευση με ειδικούς.
Επισημαίνεται τέλος, ότι κατά την επίσκεψή του στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, πρόεδρος και καθηγητές τού επισήμαναν ότι κανείς αρμόδιος δεν έχει ζητήσει ακόμα τη γνώμη τους για τον αφθώδη πυρετό.
Η αναφορά:
View this post on Instagram
- Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ
- Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17Ν
- Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- «Με στοίχειωσε» – Το σχόλιο του Άαρον Σπέλινγκ στην Τζόαν Κόλινς για τον ρόλο της στη Δυναστεία
- Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
- Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
- Adecco: Μόλις το 6% είναι έτοιμο για τις αλλαγές που φέρνει η AI στην εργασία
- Βανέσα Τραμπ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού η πρώην σύζυγος του Ντον Τζούνιορ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις