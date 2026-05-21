Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μετά και την επίσκεψή του στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, τις έντονες διαμαρτυρίες της επιστημονικής κοινότητας για τις μαζικές σφαγές ζώων στη Λέσβο.

Διαχείριση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Με αναφορά του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο κ. Δουδώνης διαβιβάζει το δελτίο Τύπου που εξέδωσαν από κοινού το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι δύο φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας ότι η οριζόντια και αυτοματοποιημένη μαζική θανάτωση ζώων στερείται αναλογικότητας και οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό την τοπική κτηνοτροφία.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για την υγεία του ανθρώπου, με τους επιστήμονες και την Ομοσπονδία να ζητούν να «παγώσουν» οι ακραίες αυτές αποφάσεις και να επιστρατευτούν άμεσα τα σύγχρονα διαγνωστικά και επιδημιολογικά εργαλεία.

Να δοθούν άμεσες απαντήσεις ζητά ο Δουδωνής

Κατόπιν αυτών, ο κ. Δουδώνης αξιώνει από την κυβέρνηση άμεσες απαντήσεις και στροφή σε ένα σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διαβάθμιση του κινδύνου και τη διαβούλευση με ειδικούς.

Επισημαίνεται τέλος, ότι κατά την επίσκεψή του στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, πρόεδρος και καθηγητές τού επισήμαναν ότι κανείς αρμόδιος δεν έχει ζητήσει ακόμα τη γνώμη τους για τον αφθώδη πυρετό.

Η αναφορά: