Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων
- Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Κατασχέθηκαν λαθραία τσιγάρα και σφαίρες στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
- Έρχονται ισχυρές καταιγίδες - Δείτε σε ποιες περιοχές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.
«Για τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν, εξοντώθηκαν, ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και κουβάλησαν μαζί τους τον πόνο, αλλά και τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη μνήμη και την αξιοπρέπειά τους», συνεχίζει η Νέα Αριστερά.
Προσθέτει ότι «ο ποντιακός ελληνισμός, όμως, στάθηκε όρθιος, ρίζωσε ξανά, δημιούργησε, συνέβαλε καθοριστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Η μνήμη του ξεριζωμού του δεν είναι μουσειακό έκθεμα. Είναι ζωντανή υπενθύμιση του τι σημαίνουν ο εθνικισμός, η μισαλλοδοξία, ο πόλεμος, η βία απέναντι στους λαούς».
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων»
Σύμφωνα με την Πατησίων, «και σήμερα, η μνήμη αυτή δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Δεν μπορούμε να τιμούμε τα θύματα μιας γενοκτονίας του παρελθόντος και να σιωπούμε μπροστά στη γενοκτονία που εξελίσσεται στη Γάζα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ιστορική δικαίωση και την ίδια στιγμή να ανεχόμαστε τον αποκλεισμό, τον λιμό, τους βομβαρδισμούς, τον εκτοπισμό και την εξόντωση ενός ολόκληρου λαού».
Τέλος, αναφέρει πως «η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης. Η μνήμη δεν είναι αφορά μόνο το παρελθόν. Είναι όπλο για το μέλλον. Ας κάνουμε αυτή την ημέρα υπόμνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της πάλης για ελευθερία.
- ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με Σταθερό Τηλέφωνο
- Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
- Πάτρα: Συγκλονίζει η γυναίκα που δέχτηκε άγρια επίθεση – «Έχω κατάγματα και μώλωπες»
- H Anthropic ενημερώνει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα για κρίσιμα κενά ασφάλειας
- Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
- Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
- Markos by Night: Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει το Σάββατο με την παράσταση «Αγάπη Μόνο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις