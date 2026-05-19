Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

«Για τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν, εξοντώθηκαν, ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και κουβάλησαν μαζί τους τον πόνο, αλλά και τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη μνήμη και την αξιοπρέπειά τους», συνεχίζει η Νέα Αριστερά.

Προσθέτει ότι «ο ποντιακός ελληνισμός, όμως, στάθηκε όρθιος, ρίζωσε ξανά, δημιούργησε, συνέβαλε καθοριστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Η μνήμη του ξεριζωμού του δεν είναι μουσειακό έκθεμα. Είναι ζωντανή υπενθύμιση του τι σημαίνουν ο εθνικισμός, η μισαλλοδοξία, ο πόλεμος, η βία απέναντι στους λαούς».

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων»

Σύμφωνα με την Πατησίων, «και σήμερα, η μνήμη αυτή δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Δεν μπορούμε να τιμούμε τα θύματα μιας γενοκτονίας του παρελθόντος και να σιωπούμε μπροστά στη γενοκτονία που εξελίσσεται στη Γάζα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ιστορική δικαίωση και την ίδια στιγμή να ανεχόμαστε τον αποκλεισμό, τον λιμό, τους βομβαρδισμούς, τον εκτοπισμό και την εξόντωση ενός ολόκληρου λαού».

Τέλος, αναφέρει πως «η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης. Η μνήμη δεν είναι αφορά μόνο το παρελθόν. Είναι όπλο για το μέλλον. Ας κάνουμε αυτή την ημέρα υπόμνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της πάλης για ελευθερία.