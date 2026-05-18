Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18 Μαΐου 2026, 20:34

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ο διαιτητής του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ, Μίκαελ Σάλισμπερι τα έκανε… θάλασσα το μεσημέρι της Κυριακής στο Ολντ Τράφορντ και η σκανδαλώδης απόφασή του, να μετρήσει το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, έγινε βασικό θέμα συζήτησης στο Μεγάλο Νησί.

Ήταν μια απόφαση που έκρινε το αποτέλεσμα του αγώνα και υποχρέωσε τη Νότιγχαμ σε εκτός έδρας ήττα με 3-2, με τις αντιδράσεις βέβαια να είναι μεγάλες καθώς καταργήθηκαν βασικοί κανόνες του ποδοσφαίρου.

Ο Σάλισμπερι έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού καθώς δεν καταλόγισε το πεντακάθαρο χέρι του Εμπουεμό, πριν ο τελευταίος μεταβιβάσει την μπάλα στον Κούνια, για να σκοράρει ο Βραζιλιάνος επιθετικός (2-1).

Οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων ήταν έντονες καθώς η παράβαση ήταν ξεκάθαρη αλλά ο Άγγλος ρέφερι έδειξε σέντρα, ακόμα κι όταν είδε πολλές φορές την φάση μετά την παρέμβαση του Μάθιου Ντόναχιου ο οποίος ήταν στο VAR.

Το αδιανόητο λάθος του Σάλισμπερι σχολιάστηκε έντονα στον αγγλικό Τύπο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φιλάθλους πολλών ομάδων ν’ απορούν για τον λόγο που δεν ακυρώθηκε το συγκεκριμένο γκολ.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης μάλιστα αναφέρουν με σημερινά τους ρεπορτάζ, πως το συγκεκριμένο μεγάλο λάθος του Άγγλου ρέφερι, έγινε θέμα μεγάλης συζήτησης και στα ανώτατα κλιμάκια της αγγλικής διαιτησίας.

Και δεν θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα διαφορετικά, κρίνοντας από την αδιανόητη απόφαση του διαιτητή της αναμέτρησης.

Πάντα με βάση τα σχετικά ρεπορτάζ, ο επικεφαλής των Άγγλων επαγγελματιών διαιτητών, Χάουαρντ Γουέμπ αναγνώρισε το μεγάλο λάθος του Σάλισμπερι και επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με στελέχη της διοίκησης της Φόρεστ.

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των δύο πλευρών δικαίωσε τις διαμαρτυρίες των παικτών και των ιθυνόντων της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Χάουαρντ Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τους reds, αναγνωρίζοντας το αυτονόητο.

Ότι δηλαδή ο Εμπουεμό κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι, πριν κάνει την πάσα στον Κούνια και το γκολ βεβαίως έπρεπε ν’ ακυρωθεί. Ο Γουέμπ απολογήθηκε στην διοίκηση της Νότιγχαμ, απορώντας προφανώς και ο ίδιος για τον λόγο που δεν ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Γιουνάιτεντ.

Το μείζον θέμα μάλιστα είναι πως από το VAR έκαναν αυτό που έπρεπε, είδαν δηλαδή την παράβαση και φώναξαν τον Σάλισμπερι για να δει το φάουλ και ν’ ακυρώσει το γκολ.

Ο ρέφερι της αναμέτρησης είδε πολλές φορές την φάση, αλλά προς έκπληξη όλων, ακόμα και των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έδειξε σέντρα.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτό το γκολ μέτρησε και όλοι είχαν την ίδια απορία. Είναι δυνατόν να μην είδε αυτό το χέρι ο ρέφερι, βλέποντας τόσες φορές την φάση μετά την παρέμβαση του VAR;

Το είδε πάντως όλος ο κόσμος και γι’ αυτό σήμερα ζήτησε συγγνώμη ο Χάουαρντ Γουέμπ.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης

On Field 18.05.26

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς
Το Unmute Now πάει Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η πρωτεύουσα με τη νέα γενιά να «σπάει τη σιωπή της», να συζητά και να διεκδικεί το «κοινό της μέλλον». Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει τη φωνή τους.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

