Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης
The Good Life 15 Μαΐου 2026, 15:40

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Λουκάς Καρνής
Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Eίναι η συμμετοχή του Akylas στη Eurovision κομμάτι της καμπάνιας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα;

Το ερώτημα έχει γίνει viral debate στα μέσα κοινωνική δικτύωσης με τους χρήστες να διχάζονται. Κάποιοι υποστηρίζουν πως ναι, ο Akylas στο act του αλλά και ο τίτλος του κομματιού, το επαναλαμβανόμενο Ferto, είναι ένας «έξυπνος, έμμεσος συμβολισμός και μια ξεκάθαρη αναφορά στο διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο».

Άλλοι πάλι, πιο ψύχραιμοι, αναιρούν οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας.

Το debate ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισης της ελληνικής αποστολής στον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης, 12/05.

Οι αναρτήσεις σε Χ και TikTok πήραν «φωτιά» με τη θεωρία να αναδημοσιεύεται από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν η λέξη «ΦΕΡΤΟ» στα γραφικά της σκηνής, σε συνδυασμό με τη δυναμική χορογραφία και την ατμόσφαιρα του act, οδήγησε θεατές στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα.

«Ένας νέος που έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέας βρέθηκε να στέλνει μηνύματα σε εκατομμύρια κόσμου από τον διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι τα κλεμμένα γλυπτά ζήτησε πίσω»

Για πολλούς, η λέξη λειτούργησε ως μια προστακτική με «βαθύ πολιτιστικό υπόβαθρο. Ένα Φέρτο πίσω με αναφορά στα Γλυπτά ως μήνυμα προς τα εκατομμύρια τηλεθεατών που είδαν το πρώτο μέρος του σόου που ολοκληρώνεται το Σάββατο, 16 Μαΐου, στη Βιέννη».

Το γεγονός ότι η ελληνική αποστολή χρησιμοποίησε μια τόσο έντονη ελληνική λέξη σε ένα παγκόσμιο single, θεωρήθηκε από το κοινό ως μια ευφυής κίνηση ήπιας διπλωματίας (soft power) που απέφυγε το σκόπελο των αυστηρών κανόνων της EBU που απαγορεύουν τα ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα.

Κατά τη διάρκεια του act, ο Akylas μπαίνει σε τρία δωμάτια/πίστες που συμβολίσουν το τρίπτυχο Δόξα/Αιωνιότητα/Λεφτά των στίχων.

Το δεύτερο δωμάτιο που θυμίζει Αρχαία Ελλάδα με τον Μιχάλη Μιχαηλίδη να τον συνοδεύει ως «ζωντανό» άγαλμα είναι και αυτό που έχει προκαλέσει το debate online.

«Ο Ακύλας ζήτησε πίσω τα κλεμμένα μάρμαρα» έγραψε χρήστης στο Χ. «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα! Μπράβο Ακύλα μάγκα» έγραψε άλλο.

«Ένας νέος που έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέας βρέθηκε να στέλνει μηνύματα σε εκατομμύρια κόσμου από τον διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι τα κλεμμένα γλυπτά ζήτησε πίσω» πρόσθεσε τρίτος.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Αkylas ούτε η δημιουργική ομάδα της ελληνικής συμμετοχής έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι η έμπνευση πίσω από το visual concept ήταν τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν το έχουν διαψεύσει επίσης.

Το κοινό της Eurovision, μια κοινότητα που αδιαφορεί συχνά για τις επίσημες εξηγήσεις καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας για οτιδήποτε, έδωσε τηδική του ερμηνεία.

Κορεάτικη καρδιά & άλλες υποθέσεις

Σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ η εμφάνιση του Akylas θέλει να είναι «μια πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με τη μνήμη του θεσμού».

Στην εμφάνιση του, μετά από την ένδειξη «start» της εκκίνησης, ο Akylas, σε επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, καλωσορίζει το κοινό σε ένα ταξίδι στην σκηνή της Eurovision.

Το Ferto, που πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, φαίνεται να κέρδισε το κοινό, με τα social media να καταγράφουν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τρίλεπτου

«Θα είναι μαγικό. Θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο. Πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Akylas και σε όλη την ομάδα. Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει να σκηνοθετώ τις εμφανίσεις μας στην Eurovision και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», είχε πει ο Φωκάς Ευαγγελινός για την εμφάνιση που έχει πλήθος αναφορών.

Στην εκρηκτική και άκρως πρωτότυπη εμφάνιση του, ο Αkylas κέρδισε εντυπώσεις στο Wiener Stadthalle πρωταγωνιστώντας σε ένα concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του χορογράφου.

Ο Αkylas με τα χαρακτηριστικά «γατίσια αυτιά» του, ξεκίνησε το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (φορώντας επίσης αυτιά), χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια του performance, ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι στο catwalk, ενώ σε μια κίνηση-φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου (2005), χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα».

Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, προτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά – ένα σύμβολο της K-pop για τη φιλία και τη θετικότητα, η χειρονομία σχηματίζεται όταν σταυρώνεται ο αντίχειρας με τον δείκτη, έτσι ώστε η ένωσή τους να δημιουργεί το σχήμα μιας μικρής καρδιάς.

Στη συνέχεια, ο Akylas φέρνει την ανατροπή με τους στίχους που απευθύνονται στη μητέρα του να προβάλλονται μεταφρασμένοι στα αγγλικά στις LED οθόνες της σκηνής δίνοντας το πλαίσιο του επίμονου Ferto.

O καλλιτέχνης θα διεκδικήσει το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16/5/2026.

Η κατάρα του νο.6

Η μάχη για το τρόπαιο της Eurovision δεν κρίνεται μόνο στις φωνητικές ικανότητες και τα εφέ, αλλά και στην απόλυτη ρουλέτα της σειράς εμφάνισης.

Η Ελλάδα και ο Αkylas με το Ferto κληρώθηκαν να ανέβουν στη σκηνή από την 6η θέση, μια σειρά που κουβαλάει ένα από τα μεγαλύτερα στατιστικά παράδοξα του θεσμού.

Στη γλώσσα των στατιστικολόγων της Eurovision, η 6η θέση θεωρείται παραδοσιακά «καταραμένη». Σε σχεδόν επτά δεκαετίες ιστορίας, μόλις μία φορά έχει καταφέρει τραγούδι να κερδίσει το βραβείο έχοντας εμφανιστεί έκτο κατά σειρά.

Αυτό συνέβη το 10% των συνολικών συμμετοχών εκείνης της χρονιάς, δηλαδή το 1957, όταν ο διαγωνισμός βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα και οι χώρες που συμμετείχαν ήταν μόλις 10.

Από τότε που το show γιγαντώθηκε και απέκτησε τη σημερινή του μορφή, η 6η θέση μοιάζει να «καταπίνεται» από τα τραγούδια που ακολουθούν στο δεύτερο μισό της βραδιάς.

«Η 6η θέση είναι ένα τηλεοπτικό ναρκοπέδιο, αλλά το νέο televoting μπορεί να γίνει ο πυροτεχνουργός της Ελλάδας»

Το νέο televoting ως σανίδα σωτηρίας Γιατί όμως η ελληνική αποστολή χαμογελάει παρά τα αρνητικά στατιστικά; Η απάντηση κρύβεται στις πρόσφατες ριζικές αλλαγές των κανονισμών ψηφοφορίας.

Το νέο σύστημα του televoting, που επιτρέπει στο κοινό να ψηφίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο της έναρξης του show (πριν καν βγουν όλα τα τραγούδια στη σκηνή), αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η θέση 2 «νεκροταφείο» των φαβορί

Μέσα στην ατυχία της, η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται τυχερή που απέφυγε τον απόλυτο τρόμο των παραγωγών: τη θέση εμφάνισης 2.

Αν το νούμερο 6 έχει έναν νικητή, η δεύτερη θέση της βραδιάς δεν έχει δώσει ποτέ στην ιστορία της Eurovision την πρώτη θέση σε κανέναν καλλιτέχνη. Θεωρείται το τηλεοπτικό «μαύρο κουτί», καθώς το κοινό συνήθως χρησιμοποιεί εκείνα τα λεπτά για να εγκλιμαστεί στο show, ξεχνώντας γρήγορα τι είδε.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Αkylas και το Ferto έχουν μπροστά τους μια χρυσή ευκαιρία. Αν το ελληνικό act καταφέρει να σπάσει το στερεότυπο της 6ης θέσης, δεν θα μιλάμε απλώς για μια μεγάλη βαθμολογική επιτυχία, αλλά για την κατάρριψη ενός από τα πιο ανθεκτικά τηλεοπτικά ταμπού στην ιστορία της ευρωπαϊκής pop κουλτούρας.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του

Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου
Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου

Το αστικό πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου.

Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»
Μουρ: «Λατρεύω το ελληνικό φαγητό – Ο Τρινκιέρι είναι ξεχωριστός προπονητής»

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του, για τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν, για τον Αντρεά Τρινκιέρι, αλλά και για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;
ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;

«Στο επόμενο Forum 'Αλήθεια' για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. 'Ζούκοφ' και τον κ. 'Δημήτρη Κατακουζηνό'. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον... κ. 'Κατακουζηνό'», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

17 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το»
17 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το»

Για 9η συνεχή χρονιά η Servier Hellas στηρίζει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία του τακτικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο της πολυετούς καμπάνιας #BecauseIsayso

Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Μίνα Μουστάκα
Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

