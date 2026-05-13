Εδώ και εβδομάδες θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κερδίσει στον διαγωνισμό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Και ο Akylas επιβεβαίωσε αυτές τις προβλέψεις με την εμφάνισή του στον Α’ ημιτελικό της μεγάλης γιορτής της μουσικής, το βράδυ της Τρίτης.

Ο έλληνας καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης, παρουσιάζοντας ένα σόου «κομμένο και ραμμένο» για τη Eurovision.

Ο Akylas δεν δυσκολεύτηκε να ξεσηκώσει το κοινό στην αρένα (και μάλιστα η Ελλάδα ήταν η πρώτη που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό στις 16 Μαΐου), ωστόσο η παρουσία του ενθουσίασε πολλούς ακόμα. Όπως την ομάδα του BBC.

Το Βρετανικό δίκτυο, στο ειδικό προφίλ που έχει στο Instagram για τη Eurovision, ανέβασε την εμφάνιση του Akyla με το Ferto, γράφοντας στη λεζάντα:

«Ferto! Ένα κομμάτι σε άλλο επίπεδο. Ο Akylas έδωσε τα πάντα στη σκηνή και ακόμα περισσότερα».

Σύμφωνα με το BBC η παρουσία του έλληνα καλλιτέχνη ήταν από τις πιο φιλόδοξες της βραδιάς, με πολλά ελληνικά στοιχεία, ενώ επιχειρεί να αντιπαραβάλλει τον υλισμό στην εποχή των social media με την οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα και χιλιάδες οικογένειες.

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Lisa Leutner