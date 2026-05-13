Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια»… Η σύγκρουση μεγατόνων Ryanair – Fraport για τις χρεώσεις και τις περικοπές δρομολογίων από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνει διαστάσεις με την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους να εκδίδει οργισμένη ανακοίνωση εναντίον της γερμανικής εταιρείας διαχείρισης αεροδρομίων που είχε τοποθετηθεί σχετικά αντικρούοντας τα επιχειρήματα της ιρλανδικής εταιρείας αερομεταφορών.

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία αποφάσισε να μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και κατά 20% από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την κοινοποίηση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της Fraport Greece, με τη Ryanair να υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε επισήμως για τις αλλαγές. Πηγές της διαχειρίστριας εταιρείας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων απάντησαν ότι οι αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιμες, ενώ σε επίσημη ανακοίνωσή της η Fraport Greece συνέδεσε την απόφαση της Ryanair να περιορίσει το χειμερινό της πρόγραμμα αποκλειστικά με «τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».

Τίτλοι… τέλους ρίχνει η Ryanair

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε πριν λίγες ημέρες ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Τζέισον ΜακΓκίνες, όταν επιβεβαίωσε από την Αθήνα, το κλείσιμο της βάσης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (με 3 αεροσκάφη και περίπου 100 εργαζόμενους), από τα τέλη του ερχόμενου Οκτωβρίου, λόγω «υψηλών τελών».

Όπως ανακοίνωσε, η Ryanair θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», διατηρώντας πτήσεις προς 15 προορισμούς, αντί για 25 που περιλάμβανε το περσινό χειμερινό πρόγραμμα. Επίσης, ανακοίνωσε μείωση κατά 20% των δρομολογίων από την Αθήνα («Ελευθέριος Βενιζέλος») για τον επόμενο χειμώνα (2026 – 2027), καθώς και πλήρη διακοπή των πτήσεων από Χανιά και Ηράκλειο κατά την ίδια χειμερινή περίοδο.

Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, τόνιζαν αεροπορικές πηγές, «αναδεικνύει ξανά τον τρόπο με τον οποίο η Ryanair διαπραγματεύεται διαχρονικά με κυβερνήσεις, αεροδρόμια και τοπικές κοινωνίες, ασκώντας, δηλαδή, δημόσια πίεση, επιθετική ρητορική, απειλές αποχώρησης και μεταφορά χωρητικότητας σε αγορές που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και καλύτερους εμπορικούς όρους».

Αρνείται τις κατηγορίες η Fraport

Με αφορμή την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας 14 ελληνικών αεροδρομίων η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους επανέρχεται σήμερα με νέα ανακοίνωση βάζοντας στο στόχαστρο την Fraport κατηγορώντας την ότι αντί να μετακυλίσει σε αεροπορικές και επιβάτες την μείωση 75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ) που προχώρησε η Ελλάδα, «αποφάσισε να κρατήσει για τον εαυτό της τη μείωση για να αυξήσει τα κέρδη της».

Μεταξύ άλλων η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία σημειώνει πως «το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει τον ελληνικό αεροπορικό τομέα απελπιστικά μη ανταγωνιστικό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, περιφερειακές περιοχές της Ιταλίας, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομικά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την αύξηση της κίνησης, του τουρισμού και των θέσεων εργασίας» και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να «σπάσει το μονοπώλιο».

Η Fraport με τη σειρά της είχε τονίσει πως ότι οι αναφορές της αεροπορικής εταιρείας περί υψηλών αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων είναι «απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές».

Βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη

H εξέλιξη θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για την τουριστική κίνηση και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν την έκδηλη ανησυχία τους ενώ προηγήθηκε μπαράζ συναντήσεων για την επίλυση του θέματος. Το θέμα μάλιστα έφτασε μέχρι το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κατέστησε σαφές ότι η πόλη δε μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρειών ενώ έκανε λόγο για πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή.