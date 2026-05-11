Η αποκάλυψη του Μαρτίνεθ για τον Μπράξτον Κι πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια μπορεί να ηττήθηκε από την Μπασκόνια για την ACB, αλλά αυτό που «καίει» τον Πέδρο Μαρτίνεθ είναι η κατάσταση του Μπράξτον Κι, που τραυματίστηκε και είναι αμφίβολος για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (13/5, 22:00) που θα κρίνει και το ποια ομάδα θα βρεθεί στο Final Four του ΟΑΚΑ.

Οι «νυχτερίδες» περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κι, με τον Μαρτίνεθ να αποκαλύπτει μάλιστα ότι δεν έχει άποψη για την κατάσταση του, αλλά είναι στο νοσοκομείο.

Η απάντηση του Πέδρο Μαρτίνεθ για την κατάσταση του Κι:

«Τον έχουν πάει στο νοσοκομείο και δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν. Ούτε καν ποιος τον πήγε εκεί» ανέφερε ο κόουτς των «Νυχτερίδων» στις δηλώσεις του.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Μπράξτον Κι δέχθηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και δεν επέστρεψε στο ματς, προκαλώντας μεγάλη αγωνία στο τεχνικό τιμ της Βαλένθια.