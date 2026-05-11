Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική Γραμματεία 11 Μαΐου 2026, 09:41

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν - Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στις παρουσιάσεις του βιβλίου του, «Ιθάκη» και γράφει χαρακτηριστικά: «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει».

«Ανακοίνωσέ το!»

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο με πολλά πλάνα από τις εκδηλώσεις – ββλιοπαρουσιάσεις σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Λαμία και Ηράκλειο.

Δείτε το βίντεο:

Στο βίντεο εκτός από τα πλάνα από τις βιβλιοπαρουσιάσεις, παρουσιάζονται και τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα που σηματοδοτούν ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια συγκρότησης του νέου κόμματος έχει ήδη ξεκινήσει.

«Ανακοίνωσέ το!», ακούγεται να φωνάζει ένας από τους παρευρισκόμενους σε βιβλιοπαρουσίαση.

«Στις επόμενες εκδηλώσεις μας τους ανυπόμονους πρέπει να τους κρατάμε στο φουαγιέ», απαντάει με χιούμορ ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πρέπει να δουλέψουμε στο περιεχόμενο, πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές, πρέπει να μιλήσουμε για τα προγράμματα, πρέπει να δούμε πού και πώς μπορεί να πάει η χώρα μπροστά», τονίζει.

«Η προσπάθεια, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ανυπόμονοι και μη, η προσπάθεια για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής, προοδευτικής παράταξης που έχει νόημα!», προσθέτει στη συνέχεια.

Τσίπρας: Ξέρετε γιατί δεν μπορούν να με κατηγορήσουν; Για ένα πράγμα. Για ανεντιμότητα.

«Η ιστορία δεν γράφεται ούτε από τους νικητές, ούτε από τους πλαστογράφους, ούτε βέβαια από τους ισολογισμούς των τραπεζιτών ή των τοκογλύφων. Η ιστορία γράφεται από την ανυπακοή, την αντίσταση, τον ηρωισμό και τη θυσία των απλών καθημερινών ανθρώπων», υπογραμμίζει σε άλλη τοποθέτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Και θέλουμε και μπορούμε να ονειρευτούμε μια άλλη Ελλάδα, να σχεδιάσουμε μια άλλη Ελλάδα, να ενωθούμε για μια άλλη Ελλάδα, να αγωνιστούμε για μια άλλη Ελλάδα και να νικήσουμε. Να τα καταφέρουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα», προσθέτει.

«Ξέρετε γιατί δεν μπορούν να με κατηγορήσουν; Για ένα πράγμα. Για ανεντιμότητα. Αυτό δεν μπορούν να μας κατηγορήσουν», δηλώνει.

«Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Μια ηθική επανάσταση είναι υπαρξιακά αναγκαία σήμερα για την πατρίδα μας», σημειώνει με έμφαση.

Σήμερα η εκδήλωση στο Χαλάνδρι

Σήμερα Δευτέρα στις 18:30 το απόγευμα η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας καλεί σε εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», στην οποία θα παρευρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο Ρεματιάς και σε αυτή θα μιλήσουν οι: Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Σπύρος Δρίτσας, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Χάρης Μαυρουδής και Άννα Παπαδοπούλου.

Η αφίσα που καλεί στην εκδήλωση:

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Γρηγόρης Δημητριάδης: Έμμεση παραδοχή ενοχής και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Πολιτική 10.05.26

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Mετά την ένοπλη επίθεση 11.05.26

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Τα τελευταία νέα 11.05.26

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Χανταϊός: Ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες – Τι λένε Βασιλακόπουλος και Μαγιορκίνης
Ελλάδα 11.05.26

Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως από τρωκτικά (μέσω περιττωμάτων ή ούρων) και όχι τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σε στενή και παρατεταμένη επαφή, μπορεί να υπάρξει μετάδοση.

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Μπάσκετ 11.05.26

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

