Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Αποδυναμώνονται οι κανόνες της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη – Νίκη για τις Big Tech;
AI 07 Μαΐου 2026, 10:44

Αποδυναμώνονται οι κανόνες της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη – Νίκη για τις Big Tech;

Οι αλλαγές στον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσονται στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλοποιήσει μια σειρά νέων ψηφιακών κανόνων

Οι χώρες της ΕΕ και οι βουλευτές μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν την Πέμπτη σε μια αποδυναμωμένη εκδοχή των ιστορικών κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής της εφαρμογής τους, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τους επικριτές, δείχνει ότι η Ευρώπη υποκύπτει στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η προσωρινή συμφωνία, η οποία πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, επιτεύχθηκε μετά από εννέα ώρες διαπραγματεύσεων.

Απλοποίηση ψηφιακών κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη

«Η σημερινή συμφωνία για τον νόμο περί τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει σημαντικά τις εταιρείες μας, μειώνοντας τα επαναλαμβανόμενα διοικητικά έξοδα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Μαριλένα Ραούνα, αναπληρώτρια υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου. Η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι αλλαγές στον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024 με βασικά στοιχεία που θα εφαρμοστούν σταδιακά, εντάσσονται στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλοποιήσει μια σειρά νέων ψηφιακών κανόνων.

«Παράπονα» επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία απλοποίησης ήρθε μετά από διαμαρτυρίες που διατύπωσαν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με αλληλεπικαλυπτόμενους κανονισμούς και γραφειοκρατία που παρεμποδίζουν την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν τους ανταγωνιστές τους από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν να αναβάλουν τους κανόνες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, όπως αυτά που αφορούν τη βιομετρία ή σχετίζονται με κρίσιμες υποδομές και την επιβολή του νόμου, έως τις 2 Δεκεμβρίου 2027, από την προηγούμενη προθεσμία της 2ας Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Συμφώνησαν επίσης να εξαιρέσουν τα μηχανήματα από τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αυτά υπόκεινται ήδη σε τομεακούς κανόνες, υποχωρώντας στην πίεση των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με απλούστερους και φιλικούς προς την καινοτομία κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).

Η Επιτροπή πρότεινε το «Digital Omnibus» για την ΤΝ μόλις πέντε μήνες πριν, στο πλαίσιο του προγράμματος απλοποίησης της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του νόμου για την ΤΝ από τις επιχειρήσεις της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη του για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η σημερινή συμφωνία καθορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Οι κανόνες για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου — συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών στοιχείων, των κρίσιμων υποδομών, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της μετανάστευσης, του ασύλου και του ελέγχου των συνόρων — θα εφαρμοστούν από τις 2 Δεκεμβρίου 2027. Για τα συστήματα που ενσωματώνονται σε προϊόντα όπως ανελκυστήρες ή παιχνίδια, οι κανόνες θα εφαρμοστούν από τις 2 Αυγούστου 2028. Αυτή η χρονική ακολουθία θα συμβάλει στη διασφάλιση της θέσπισης τεχνικών προτύπων και άλλων εργαλείων υποστήριξης πριν από την έναρξη εφαρμογής των κανόνων.

Η συμφωνία ενισχύει επίσης την προστασία των πολιτών. Απαγορεύει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων σεξουαλικά σαφές και προσωπικό περιεχόμενο ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που «γυμνώνουν» άτομα.

Για τις επιχειρήσεις, η συμφωνία εισάγει απλούστερους κανόνες και σαφέστερη διακυβέρνηση. Ορισμένα προνόμια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνονται στις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Διευκρινίστηκε επίσης η αλληλεπίδραση μεταξύ του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη και των νόμων της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως του κανονισμού για τα μηχανήματα, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη μεταξύ των τομεακών κανόνων και των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότεροι καινοτόμοι θα αποκτήσουν επίσης πρόσβαση σε ρυθμιστικά «sandbox», συμπεριλαμβανομένου ενός «sandbox» σε επίπεδο ΕΕ, για να δοκιμάσουν τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης τους σε πραγματικές συνθήκες. Οι εξουσίες επιβολής του Γραφείου ΤΝ της Επιτροπής θα ενισχυθούν για να υποστηρίξουν την εποπτεία ορισμένων συστημάτων ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε μοντέλα γενικής χρήσης και εκείνων που είναι ενσωματωμένα σε πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και πολύ μεγάλες μηχανές αναζήτησης.

Η παρούσα συμφωνία θα προσφέρει ασφαλέστερους και απλούστερους κανόνες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Το ψηφιακό πακέτο μέτρων για την ΤΝ συμπληρώνει επίσης τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες στήριξης, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου εξυπηρέτησης του νόμου για την ΤΝ και των επικείμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ταξινόμηση των συστημάτων υψηλού κινδύνου και τις υποχρεώσεις διαφάνειας.

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο τεντ ήταν άπιστος.

Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

