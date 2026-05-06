Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στα play offs της Euroleague κόντρα στη Μονακό, πήρε την πρόκριση στο Final Four της Euroleague με 3-0 και στοχεύει στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου στο ΟΑΚΑ. Οι ερυθρόλευκοι έπαιξαν επιβλητικό μπάσκετ σε όλα τα ματς, είχαν πολλούς πρωταγωνιστές και ένας από τους παίκτες που είχε καταλυτική παρουσία σε άμυνα και επίθεση ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ των Πειραιωτών που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ξένους στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, έγινε… παράγοντας στη σειρά, ενώ δεν αγωνίστηκε πολύ κατά τη διάρκεια της χρονιάς και απέδειξε γιατί τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παρά το γεγονός ότι έχει «πατήσει» τα 35 του χρόνια.

Ο ΜακΚίσικ αγωνίστηκε και στα τρία ματς των play offs, είχε εξαιρετική παρουσία και έδωσε απαντήσεις, καθώς αγωνίστηκε περίπου 14:24 ανά ματς και μέτρησε 8,3 πόντους με 63,6% στα δίποντα, 60% στα τρίποντα και 100% στις βολές, ενώ παράλληλα είχε 1,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο και συνολικά 9,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Γενικότερα, ο ΜακΚίσικ διέπρεψε και το έκανε και στο Game 3 στο Πριγκιπάτο, όπου είχε 10 πόντους, εντυπωσιακές φάσεις και καλάθια και φυσικά ξανά 100% στις ελεύθερες βολές. Ο Αμερικανός που είναι ένας παίκτης που ακόμη και στα 35 του χρόνια προπονείται σκληρά για να βελτιωθεί, είχε το εξωπραγματικό 100% στις βολές, παρότι ήταν ένας παίκτης που είχε μέσο όρο καριέρας στη Euroleague περίπου στο 69%.

Η εξήγηση για τη βελτίωση του ΜακΚίσικ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας υπάρχει και δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι έχει υιοθετήσει ένα νέο στιλ, που έχει δουλέψει πολύ από το καλοκαίρι και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο 35χρονος Αμερικανός έψαχνε καλύτερα ποσοστά από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και τα βρήκε σε συνεργασία φυσικά με τους προπονητές του Ολυμπιακού, αφού όπως μπορεί να δει κανείς και στη φωτογραφία παρακάτω τοποθετεί το σώμα του στο πλάι της γραμμής και ουσιαστικά δεν εκτελεί από την παραδοσιακή θέση που βαράνε τις βολές οι περισσότεροι παίκτες.

Δείτε πώς εκτελεί ελεύθερες βολές ο ΜακΚίσικ:

Αυτό συμβαίνει λόγω της μηχανικής που σουτάρει και όπως φαίνεται έχει μεγάλη επιτυχία, καθώς σε όλη τη σειρά είχε 100% και δεν αστόχησε σε βολή. Το ίδιο ισχύει και στα τελευταία ματς της regular season με Αρμάνι, Χάποελ και Ρεάλ που αγωνίστηκε και είχε ξανά το απόλυτο με συνολικά 5/5 βολές.

Το ένα βήμα προς τα δεξιά που έχει κάνει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας είναι ευεργετικό φαίνεται για τον ΜακΚίσικ, που πριν από αυτά τα ματς είχε 19/34 και συνολικό ποσοστό 55,8%, δείγμα της τεράστιας αλλαγής και βελτίωσης στα ποσοστά του.