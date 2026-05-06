«Έμπιστος φίλος» – Οι μισοί νέοι στην Ευρώπη απευθύνονται στα chatbot για συναισθηματική στήριξη
Το 51% των συμμετεχόντων δήλωσε πως είναι «εύκολο» να συζητά κανείς προσωπικά ζητήματα και θέματα ψυχικής υγείας με τα chatbot.
Σχεδόν ένας στους δύο νέους 11 έως 25 ετών στην Ευρώπη έχει στραφεί σε chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να συζητήσει ευαίσθητα προσωπικά θέματα, δείχνει νέα δημοσκόπηση, καθώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για συναισθηματική στήριξη.
Από τα 3.800 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα της Ipsos BVA σε Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και ιρλανδία, το 51% δήλωσε πως είναι «εύκολο» να συζητά κανείς προσωπικά ζητήματα και θέματα ψυχικής υγείας με τα chatbot.
Μόνο το 49% είπε το ίδιο για τους επαγγελματίες υγείας και μόνο το 37% για τους ψυχολόγους.
Τα κοντινά πρόσωπα φαίνεται ωστόσο ότι παραμένουν κύρια πηγή στήριξης, με το 68% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι είναι εύκολο να συζητά για προσωπικά θέματα με φίλους και το 61% με τους γονείς.
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της γαλλικής αρχής προσωπικών δεδομένων CNIL και τον ασφαλιστικό όμιλο Groupe VYV, έρχεται να εντείνει την ανησυχία για την ψυχική υγεία των νέων: περίπου το 28% των εθελοντών έδειξαν να πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για διαταραχή γενικευμένου άγχους.
Περίπου το 90% των νέων που συμμετείχαν δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εν μέρει λόγω της συνεχούς διαθεσιμότητάς τους και της μη επικριτικής συμπεριφοράς τους. Περισσότεροι από τρεις στους πέντε περιέγραψαν την ΑΙ ως «σύμβουλο ζωής» ή ως «έμπιστη».
Παρόλα αυτά, τον τελευταίο χρόνο εκφράζονται όλο και περισσότερες ανησυχίες για τις ψυχολογικές επιπτώσεις των εργαλείων AI, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα chatbot έχουν περιορισμούς στην ανίχνευση των ανθρώπινων συναισθημάτων και την παροχή ασφαλούς συναισθηματικής στήριξης.
Πέρυσι, ένα ζευγάρι στην Καλιφόρνια υπέβαλε αγωγή κατά της OpenAI υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT ενθάρρυνε τον γιο τους να αυτοκτονήσει.
