Σπουδαία στιγμή για τον Χάινς: Μπήκε στο Hall of Fame της Αρμάνι Μιλάνο (pics)
Η Αρμάνι Μιλάνο καλωσόρισε τον Κάιλ Χάινς στο Hall of Fame της, τιμώντας τον έτσι για την προσφορά του στην ομάδα.
- Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
- Τοπία που κόβουν την ανάσα: Αυτά είναι όλα τα νέα γεωπάρκα της UNESCO στην Ευρώπη
- Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι σε λίμνη στην Οκλαχόμα
- Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
Μια ξεχωριστή βραδιά ήταν η χθεσινή (3/5) για την Αρμάνι Μιλάνο και τον Κάιλ Χάινς, καθώς στην αναμέτρηση με την Τριέστε, όπου επικράτησε με 86-78, τίμησε τον Αμερικανό για την προσφορά του στην ομάδα.
Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος σέντερ είναι πλέον στο Hall of Fame του συλλόγου, ενώ μάλιστα παρέλαβε και ένα κάδρο με τη φανέλα (με το νούμερο 42) που φορούσε το διάστημα που αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024.
«Συγχαρητήρια, Κάιλ, για την ένταξή σου στο Hall of Fame της Ολίμπια Μιλάνο και για την εκπληκτική καριέρα σου. Θα παραμείνεις για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου. Χαίρομαι που μοιραστήκαμε τόσες μοναδικές στιγμές μαζί. Εύχομαι σε σένα και στην υπέροχη οικογένειά σου ό,τι καλύτερο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος.
Δείτε τις αναρτήσεις της Αρμάνι Μιλάνο για τον Κάιλ Χάινς:
Questa è la «Kyle Hines Week», la settimana in cui viene celebrato l’ingresso nella Hall of Fame del club di uno dei giocatori simbolo dell’ultimo decennio (durante l’intervallo della gara di domenica 3 maggio, alle ore 17:00, contro Trieste)
E questa è la sua storia… pic.twitter.com/er3siI0zaB
— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) April 28, 2026
42 is forever pic.twitter.com/aExTemegas
— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) May 3, 2026
42 is family pic.twitter.com/HCUXFRlNBh
— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) May 3, 2026
- Σπουδαία στιγμή για τον Χάινς: Μπήκε στο Hall of Fame της Αρμάνι Μιλάνο (pics)
- Ολυμπιακός: Ποια είναι τα δεδομένα με τη συμμετοχή του Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό
- Σίνερ: Η νέα εποχή του τένις έχει ήδη το όνομά του
- Έπος: Σκύλος έκανε «ντου» σε γήπεδο και έκανε… επίθεση! (vid)
- Καβαλίερς και Πίστονς νίκησαν στα Game 7 και ετοιμάζονται για μάχη στα ημιτελικά (vids)
- Η ΑΕΛ Novibet έστειλε επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ και ζητάει το ηχητικό Φωτιά–VAR
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (4/5): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στο βόλεϊ και το κρίσιμο ματς της Μάντσεστερ Σίτι
- «Ο Στογιάκοβιτς επιλέγει την Εθνική Ελλάδας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις