Σπουδαία στιγμή για τον Χάινς: Μπήκε στο Hall of Fame της Αρμάνι Μιλάνο (pics)

Μια ξεχωριστή βραδιά ήταν η χθεσινή (3/5) για την Αρμάνι Μιλάνο και τον Κάιλ Χάινς, καθώς στην αναμέτρηση με την Τριέστε, όπου επικράτησε με 86-78, τίμησε τον Αμερικανό για την προσφορά του στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος σέντερ είναι πλέον στο Hall of Fame του συλλόγου, ενώ μάλιστα παρέλαβε και ένα κάδρο με τη φανέλα (με το νούμερο 42) που φορούσε το διάστημα που αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024.

«Συγχαρητήρια, Κάιλ, για την ένταξή σου στο Hall of Fame της Ολίμπια Μιλάνο και για την εκπληκτική καριέρα σου. Θα παραμείνεις για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου. Χαίρομαι που μοιραστήκαμε τόσες μοναδικές στιγμές μαζί. Εύχομαι σε σένα και στην υπέροχη οικογένειά σου ό,τι καλύτερο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος.

Δείτε τις αναρτήσεις της Αρμάνι Μιλάνο για τον Κάιλ Χάινς:

Questa è la «Kyle Hines Week», la settimana in cui viene celebrato l’ingresso nella Hall of Fame del club di uno dei giocatori simbolo dell’ultimo decennio (durante l’intervallo della gara di domenica 3 maggio, alle ore 17:00, contro Trieste)

