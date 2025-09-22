Ο Χάινς ανέλαβε ρόλο στη θυγατρική των Νετς
Ο Κάιλ Χάινς ανέλαβε τον ρόλο του βοηθού τζένεραλ μάνατζερ στη θυγατρική ομάδα των Νετς, στην G-League.
- Αστεροειδής που έπεσε στη Βόρεια Θάλασσα σήκωσε τσουνάμι 100 μέτρων
- Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της
- Διαγνωστικό κέντρο δεν δέχτηκε το παραπεμπτικό για απλό υπέρηχο γιατί είχαν μόνο τον… πιο εξελιγμένο
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Ο Κάιλ Χάινς υπήρξε ένας από τους καλύτερους και πιο επιδραστικούς ψηλούς σε ολόκληρη τη Euroleague, κατακτώντας τέσσερις φορές το τρόπαιο, ενώ αναδείχθηκε και τρεις φορές καλύτερος αμυντικός σε αυτή.
Ο Αμερικανός αποσύρθηκε και πλέον ακολουθεί καριέρα προπονητή στις ΗΠΑ. Πλέον ο Χάινς ανέλαβε κθήκοντα βοηθού τζένεραλ μάνατζερ στη θυγατρική ομάδα των Νετς, στην G-League του NBA.
Ο Χάινς είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 2011 μέχρι το 2013, βρίσκεται για δεύτερη σεζόν στον οργανισμό του Μπρούκλιν, καθώς τη σεζόν 2024/25 ήταν βοηθός στο πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες για την ανάπτυξη παικτών.
Δείτε την ανάρτηση:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τέλος ο Χάινς εκτός από τα τρόπαια και τις ατομικές διακρίσεις, επιλέχθηκε την περασμένη σεζόν, ως μέλος της καλύτερης ομάδας της 25ετίας για τη Euroleague.
- Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
- Ο Τσους Ματέο είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Ισπανίας (pic)
- Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια με την Άρσεναλ
- Συνεδριάζει η UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
- Καραπαπάς: «Δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε, είδαμε… νέους κανονισμούς (pic)
- Συνελήφθη παίκτης της ΑΕΚ για άρνηση να υποβληθεί σε αλκοτέστ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις