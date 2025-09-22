Ο Χάινς ανέλαβε ρόλο στη θυγατρική των Νετς

Ο Κάιλ Χάινς υπήρξε ένας από τους καλύτερους και πιο επιδραστικούς ψηλούς σε ολόκληρη τη Euroleague, κατακτώντας τέσσερις φορές το τρόπαιο, ενώ αναδείχθηκε και τρεις φορές καλύτερος αμυντικός σε αυτή.

Ο Αμερικανός αποσύρθηκε και πλέον ακολουθεί καριέρα προπονητή στις ΗΠΑ. Πλέον ο Χάινς ανέλαβε κθήκοντα βοηθού τζένεραλ μάνατζερ στη θυγατρική ομάδα των Νετς, στην G-League του NBA.

Ο Χάινς είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 2011 μέχρι το 2013, βρίσκεται για δεύτερη σεζόν στον οργανισμό του Μπρούκλιν, καθώς τη σεζόν 2024/25 ήταν βοηθός στο πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες για την ανάπτυξη παικτών.

Τέλος ο Χάινς εκτός από τα τρόπαια και τις ατομικές διακρίσεις, επιλέχθηκε την περασμένη σεζόν, ως μέλος της καλύτερης ομάδας της 25ετίας για τη Euroleague.