Η Τουν έγραψε ιστορία – Πήρε πρωτάθλημα στην Ελβετία ως νεοφώτιστη

Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν οι οπαδοί της Τουν ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι, γνωρίζοντας ότι η ομάδα τους θ’ αγωνίζονταν στην μεγάλη κατηγορία του ελβετικού ποδοσφαίρου.

Στόχος φυσικά για τους νεοφώτιστους ήταν μια καλή πορεία κόντρα στους «μεγάλους» και σίγουρα κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το συγκλονιστικό φινάλε στην σεζόν.

Την κατάκτηση πάντως του πρωταθλήματος δεν μπορούσε ούτε καν να την… διανοηθεί και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός του συλλόγου. Αλλά ακόμα κι αν το… ονειρεύονταν κάποιος, δεν θα τολμούσε να το πει.

Επειδή όμως στο ποδόσφαιρο τίποτε δεν είναι απίθανο, η σημερινή νίκη της Σιόν με 3-0 στο Σεντ Γκάλεν ήταν το αποτέλεσμα που οριστικοποίησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Τουν.

Newly promoted FC Thun win the Swiss Super League to secure the club’s first major trophy in their 128‑year history A fairytale season 👏 pic.twitter.com/tSvgw9Avkg — B/R Football (@brfootball) May 3, 2026

Έτσι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ελβετικού ποδοσφαίρου, που κατακτά τον τίτλο της πρωταθλήτριας ως νεοφώτιστη στην μεγάλη κατηγορία.

Ένα κατόρθωμα το οποίο έχουν πετύχει δύο ευρωπαϊκές ομάδες, η Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας ως νεοφώτιστη το 1978, αλλά και η Καϊζερσλάουτερν, την οποία οδήγησε ο Ότο Ρεχάγκελ ως νεοφώτιστη, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Γερμανίας την σεζόν 1997-1998.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η πορεία της Τουν μοιάζει «βγαλμένη» από τις σελίδες… παραμυθιού, καθώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εξέλιξη. Είναι η πρώτη φορά που η Τουν φτάνει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ελβετία και οι οπαδοί του συλλόγου είχαν πολλούς λόγους να πανηγυρίσουν έξαλλα την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους.

Βλέπετε η Τουν έχει ιστορία 128 χρόνων και ποτέ δεν είχε καταφέρει να στεφθεί πρωταθλήτρια στην Ελβετία. Είχε φτάσει μέχρι την δεύτερη θέση, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα έγινε κι αυτό και η Τουν είναι από σήμερα πρωταθλήτρια Ελβετίας για την σεζόν 2025-2026.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Τουν κατάφερε να βγάλει νοκ άουτ τις μεγάλες δυνάμεις του ελβετικού ποδοσφαίρου, όπως η Βασιλεία και η Γιουνγκ Μπόις και αυτό φανερώνει το μέγεθος της επιτυχίας της.