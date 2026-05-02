O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε δύο σπουδαίες εμφανίσεις στο ΣΕΦ κόντρα στη Μονακό, έχει κάνει το 2-0 στη σειρά των play offs της Euroleague και είναι μια νίκη μακριά από το Final Four του ΟΑΚΑ. Οι ερυθρόλευκοι με όπλο το τεράστιο βάθος στο ρόστερ τους, κράτησαν την έδρα τους, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει από όλους τους παίκτες του πράγματα. Ένας από αυτούς είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αποτελεί μια σταθερά για τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά όταν η μπάλα «καίει».

Ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ που αποτέλεσε μεσούσης της σεζόν το 2020 την πρώτη κίνηση του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό της νέας εποχής, είναι περίπου 6 χρόνια μετά ένας από τους πιο σημαντικούς ξένους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου. Ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, με mentality και τρομερά προσόντα, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και συνεχίζει να το κάνει ακόμη και δευτερεύοντα ρόλο, σε σχέση με προηγούμενες σεζόν.

Ο ΜακΚίσικ που είναι από τους αγαπημένους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και της ερυθρόλευκης κερκίδας, μπορεί να διανύει το 35ο έτος της ηλικίας του και να έχει χάσει αρκετά ματς στη Euroleague φέτος, όμως τώρα που αρχίζουν τα κρίσιμα και κρίνονται πολλά, ο Έλληνας τεχνικός τον έχει στη 12άδα του Ολυμπιακού. Πρώτον, γιατί μπορεί να φέρει το κάτι διαφορετικό και γιατί το πρώτο βήμα του, ακόμη και στα 35 του δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς στην Ευρώπη, αλλά και λόγω εμπειρίας, ικανότητας και mentality.

Ο Αμερικανός έπαιξε και στα δύο παιχνίδια με τη Μονακό, στο πρώτο περίπου 15 λεπτά και είχε πολύ καλή παρουσία σε άμυνα και επίθεση, σκοράροντας 5 πόντους, με 2/4 εντός πεδιάς και 1/1 βολές, ενώ στο Game 2 είχε 10 λεπτά συμμετοχής και 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 4 ριμπάουντ, γνωρίζοντας την αποθέωση και προσφέροντας και τρομερές φάσεις στο τρανζίσιον. Ο Μπαρτζώκας έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται, ο ΜακΚίσικ απάντησε σε όλους όσους αμφισβήτησαν το γεγονός ότι ανανέωσε πέρσι, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει το ίδιο και το καλοκαίρι.

Τα νούμερα του ΜακΚίσικ

Τι ισχύει με το συμβόλαιο του

Ο ΜακΚίσικ αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού και αυτό δεν χωράει αμφιβολία και το έχει τονίσει και ο Μπαρτζώκας και η διοίκηση της ομάδας, αλλά και οι συμπαίκτες του. Είναι ένας από τους κομβικούς ξένους, που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του συλλόγου, ενώ δείχνει ότι παρά τα 35 του χρόνια μπορεί να προσφέρει πολλά τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και εκτός παρκέ και στα αποδυτήρια.

Πρόκειται για μια σπουδαία προσωπικότητα, που έχει «δεθεί» με την ομάδα, τον κόσμο, αλλά και την Ελλάδα και το καλοκαίρι του 2026, παρότι μένει ελεύθερος δεν αποκλείεται οι δύο πλευρές να καθίσουν ξανά στο τραπέζι για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους, σε έναν ρόλο παρόμοιο με φέτος.

Ο ΜακΚίσικ μένει ελεύθερος σε λίγους μήνες, ο Μπαρτζώκας δεδομένα θα τον ήθελε στο ρόστερ της ομάδας, εφόσον ανανεώσει και ο ίδιος, ενώ είναι σίγουρο ότι και ο παίκτης θέλει να παραμείνει, αφού του αρέσει η Αθήνα τόσο εκείνου όσο και της οικογένειας του. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος της χρονιάς, όμως μοιάζει βέβαια ότι το οικονομικό εφόσον το αποφασίσουν δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για καμία από τις δύο πλευρές.