Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της οικογένειας ΜακΚίσικ (pics)
Η Μπερίλ ΜακΚίσικ πόζαρε στο πλευρό του συζύγου της, Σακίλ και μαζί με τα παιδιά τους ευχήθηκαν «Καλά Χριστούγεννα».
Η οικογένεια ΜακΚίσικ ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους «Καλά Χριστούγεννα» μέσα από μία συλλογή όμορφων φωτογραφιών!
Συγκεκριμένα, η Μπερίλ ΜακΚίσικ δημοσίευσε μία ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με τον σύζυγο της, Σακίλ και τα παιδιά τους στο κλίμα των εορτών.
Η σύζυγος του Σακίλ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media και ανεβάζει αρκετά συχνά αναρτήσεις που έχουν απήχηση στο ευρύ κοινό.
Πρόσφατα, μάλιστα είχε ανεβάσει και ένα βίντεο που μιλούσε ελληνικά μαζί με τον μικρό της γιο.
Αυτή τη φορά, όμως, η ανάρτηση της Μπερίλ ήταν αφιερωμένη στα Χριστούγεννα, η οποία μέσα από ένα υπέροχο κολάζ οικογενειακών φωτογραφιών ευχήθηκε με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο στον κόσμο για τις ημέρες των εορτών.
Δείτε την ανάρτηση της Μπερίλ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
