Τι συμβαίνει με τον ΜακΚίσικ και τον τραυματισμό του….

Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε σχετικά άνετα την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague και να «πάτησε» ξανά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας σε τετραπλή ισοβαθμία, όμως για ακόμη ένα παιχνίδι είχε σημαντικές απουσίες. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα δεν είχε στη διάθεση του τον Σακίλ ΜακΚίσικ που με την ενέργεια του και την αθλητικότητα του θα προσέφερε λύσεις κόντρα σε μια ομάδα που «τρέχει».

Ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε να αγωνιστεί, τη θέση του πήρε ο Τάισον Γουόρντ και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην πρώην ομάδα του, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 98-86 και να επιστρέφει στις νίκες.

Πότε θα είναι διαθέσιμος ο ΜακΚίσικ

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΜακΚίσικ, δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα όπως γνωστοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμος.

Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς αυτή τη σεζόν. Και αναμένεται να χάσει ακόμα ένα παιχνίδι, εκείνο με τον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη Τετάρτη (26/11). Όλα δείχνουν ότι θα είναι έτοιμος την επόμενη βδομάδα και ουσιαστικά από Δεκέμβριο για να δώσει λύσεις στον Ολυμπιακό, σε μια σεζόν που δεν έχει παίξει πολύ.