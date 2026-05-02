Σάββατο 02 Μαϊου 2026
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Euroleague 02 Μαΐου 2026, 10:52

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι από το Game 2 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνοντας με το βαρύ 102-75, για να μείνει πίσω με 2-0 στη σειρά.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για το αποτέλεσμα, τόνισε ότι η ομάδα του θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και ότι δεν επιθυμεί να… σκουπιστεί από το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Είδαμε δύο διαφορετικές ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί, ακολουθήσαμε το πλάνο και ξέραμε πώς να διαχειριστούμε την κατάσταση ακόμα κι όταν εκείνοι ήταν μπροστά. Δυστυχώς χάσαμε το μυαλό μας, υπήρξε πίεση στους δημιουργούς, στο τρίτο δεκάλεπτο “πέσαμε” και η δεύτερη πεντάδα της Ρεάλ πέτυχε 16 πόντους. Δίκαια κέρδισαν».

Για τη συνέχεια της σειράς: «Έχουμε αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε εδώ για να ανταγωνιζόμαστε και πρέπει να αυξήσουμε τα 20 λεπτά σε 40 λεπτά. Πρέπει να νικήσουμε, δεν θέλουμε να “σκουπιστούμε»».

Για το τι έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο: «Μας έβαλαν μεγάλη πίεση, έκλεισαν τις γραμμές πάσας, δημιούργησαν πολλές καλές προϋποθέσεις και ήξεραν πώς να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως δεν ήμασταν συνεπείς στο πλάνο. Είναι καλοί παίκτες, έχουν μεγάλη εμπειρία και εκμεταλλεύτηκαν αυτό, όπως και το πλεονέκτημα στο μέγεθος».

Για το πώς η Χάποελ θα νικήσει τη Ρεάλ: «Αν θέλεις να νικήσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα 20 λεπτά δεν είναι αρκετά. Η δεύτερη πεντάδα τους έπαιξε εξαιρετικά και μας πίεσε, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτό το σημείο και να προσαρμοστούμε στη σκληράδα τους. Υπάρχει διαφορά εμπειρίας όταν η Ρεάλ έχει τόσους τίτλους και παίζει με τον κόσμο της. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο».

Ακίνητα
Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inTickets

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Euroleague 02.05.26

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Euroleague 02.05.26

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)
Euroleague 01.05.26

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Πολυτελείς κατοικίες: Πώς κινείται η αγορά του real estate – Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα
Wealth Report 2026 02.05.26

Πώς κινείται η αγορά στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη - Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα

Το 2025, η Πράγα ηγήθηκε της αγοράς στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, σύμφωνα με τον Prime International Residential της Knight Frank

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Λίστα 02.05.26

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μωβ μέδουσες: Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες – Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
Τι λένε ειδικοί 02.05.26

Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας

Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - «Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια».

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
Ένοπλες επιθέσεις 02.05.26

Αιχμές για την ποινική μεταχείριση του 89χρονου άφησε ο δικηγόρος του - «Δεν είναι ύποπτος φυγής»

Ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, έχει προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
Μπάσκετ 02.05.26

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς -με μια ιστορική εμφάνιση- οδήγησε τους Λέικερς στο 4-2 επί των Ρόκετς και στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, την ώρα που Ράπτορς και Πίστονς έστειλαν τις σειρές τους σε Game 7.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02.05.26

Διάκριση των εξουσιών;

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα – Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί
Φως στο Τούνελ 02.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα στο Αλιβέρι - Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί

«Όταν έφτασα στην παραλία, διαπίστωσα ότι ήταν ταξί», θυμάται ο μάρτυρας που είχε προσπεράσει το αυτοκίνητο στο Αλιβέρι, το οποίο δεν φαινόταν να είναι «της περιοχής»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
