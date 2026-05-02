Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι από το Game 2 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνοντας με το βαρύ 102-75, για να μείνει πίσω με 2-0 στη σειρά.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για το αποτέλεσμα, τόνισε ότι η ομάδα του θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και ότι δεν επιθυμεί να… σκουπιστεί από το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Είδαμε δύο διαφορετικές ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί, ακολουθήσαμε το πλάνο και ξέραμε πώς να διαχειριστούμε την κατάσταση ακόμα κι όταν εκείνοι ήταν μπροστά. Δυστυχώς χάσαμε το μυαλό μας, υπήρξε πίεση στους δημιουργούς, στο τρίτο δεκάλεπτο “πέσαμε” και η δεύτερη πεντάδα της Ρεάλ πέτυχε 16 πόντους. Δίκαια κέρδισαν».

Για τη συνέχεια της σειράς: «Έχουμε αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε εδώ για να ανταγωνιζόμαστε και πρέπει να αυξήσουμε τα 20 λεπτά σε 40 λεπτά. Πρέπει να νικήσουμε, δεν θέλουμε να “σκουπιστούμε»».

Για το τι έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο: «Μας έβαλαν μεγάλη πίεση, έκλεισαν τις γραμμές πάσας, δημιούργησαν πολλές καλές προϋποθέσεις και ήξεραν πώς να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως δεν ήμασταν συνεπείς στο πλάνο. Είναι καλοί παίκτες, έχουν μεγάλη εμπειρία και εκμεταλλεύτηκαν αυτό, όπως και το πλεονέκτημα στο μέγεθος».

Για το πώς η Χάποελ θα νικήσει τη Ρεάλ: «Αν θέλεις να νικήσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα 20 λεπτά δεν είναι αρκετά. Η δεύτερη πεντάδα τους έπαιξε εξαιρετικά και μας πίεσε, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτό το σημείο και να προσαρμοστούμε στη σκληράδα τους. Υπάρχει διαφορά εμπειρίας όταν η Ρεάλ έχει τόσους τίτλους και παίζει με τον κόσμο της. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο».