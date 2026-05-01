Γιώργος Χριστοδούλου: «Ήμουν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από την ‘Λάμψη’»

O Γιώργος Χριστοδούλου βρέθηκε καλεσμένος στη σημερινή παρέα του «Buongiorno» του MEGA. Ο ηθοποιός σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και την ανατροφή που έλαβε την εποχή που ζούσε στο Κάιρο με τους γονείς του.

Γιώργος Χριστοδούλου: «Δεν δέχομαι το ψέμα»

«Πήρα καλά δείγματα από τους γονείς μου. Έχω γεννηθεί στο Κάιρο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Είχε μια ευγένεια, μια άλλη αντιμετώπιση των συναισθηματικών καταστάσεων των ανθρώπων».

«Δεν δέχομαι το ψέμα. Θέλω την αλήθεια, όποια κι εάν είναι αυτή».

Ποια είναι η σχέση του με την Καλλιόπη Ταχτσόγλου

Όσον αφορά την ένταση με την Καλλιόπη Ταχτσόγλου, διέψευσε πως έχουν μαλώσει και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη:

«Η Καλλιόπη για μένα είναι μία καταπληκτική ηθοποιός, αδικημένη. Μιλάω για πολλά γαλόνια, η τηλεόραση θα έπρεπε να την έχει πρώτο όνομα.

Είναι απίστευτη ηθοποιός, είναι όμως σκληρό παιδί. Είναι ευγενική και σεμνή. Πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία και κρύφτηκε πίσω από μία πολυθρόνα. Της φώναξα ‘θα βγεις έξω ή όχι;’. Αυτό έγινε».

Η απουσία από την τηλεόραση και η παραίτηση από τη «Λάμψη»

«Η τηλεόραση έχει κάτι μαζί μου», είπε για την τηλεοπτική του απουσία, ενώ αποκάλυψε πως ήταν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από την σειρά ‘Η Λάμψη’.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ωχ, τα νεφρά μου» στο θέατρο Βικτώρια.