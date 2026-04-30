Ο διάσημος street artist Banksy ξαναχτύπησε στο κέντρο του Λονδίνου; Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί τους καλλιτεχνικούς κύκλους και όχι μόνο το τελευταίο 24ωρο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Το πρωί της Τετάρτης, στον δρόμο Waterloo Place στο κέντρο της αγγλικής πρωτεύουσας, ένα άγαλμα εμφανίστηκε από το πουθενά και έκανε τους πάντες να το χαζέυουν.

Το έργο απεικονίζει ένα άτομο με κοστούμι να βαδίζει (σαν να συμμετέχει σε μια πορεία) και να κρατάει μια σημαία, η οποία πέφτει πάνω στο πρόσωπό του και του το καλύπτει. Το άγαλμα ύψους περίπου 7.5 μέτρων βρίσκεται απέναντι από εκείνο του Εδουάρδου Ζ’.

A new Banksy has appeared and people are just finding out. There are only a few posts but this is gonna go viral asf: https://t.co/1IfcCpMVst Article on it (proof):https://t.co/lRqX84klMp https://t.co/KAsavsngR6 — Alex Ma | author of 2 stock investing books (@alexmafinance) April 29, 2026

Το στυλ του γλυπτού θυμίζει σε όλα του τον διάσημο street artist Banksy, μάλιστα στη βάση του έχει την υπογραφή του διάσημου street artist, ωστόσο ο ίδιος δεν το έχει επιβεβαίωσε ακόμα μέσω τον λογαριασμών του στα social media.

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα έργα του Banksy που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε διάφορους δρόμους, δεν φέρουν την υπογραφή του.

Άρα είναι λογικό πολλοί να αναρωτιούνται μήπως πρόκειται για έναν φανατικό θαυμαστή του γνωστού street artist ή ένας νέος… Banksy έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους του Λονδίνου;

* Κεντρική φωτογραφία: Louise Androlia | Time Out London