Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Champions League 29 Απριλίου 2026, 11:27

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Άκης Στρατόπουλος
Το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου ήταν ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία του Champions League. Η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης πήρε τη νίκη με 5-4 και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό της «Πούσκας Αρένα» στη Βουδαπέστη, όμως για να το πετύχει αυτό η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, πέρα από τις δικές της τεράστιες ικανότητες και το ταλέντο που διαθέτει, είχε να… ευχαριστήσει και την αποκαρδιωτική εμφάνιση του κατά τα άλλα σπουδαίου Μάνουελ Νόιερ…

Ο 40χρονος Γερμανός γκολκίπερ, κατά κοινή ομολογία ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, έκανε στο χειρότερο δυνατό σημείο της σεζόν μια από τις χειρότερες -αν όχι τη χειρότερη- εμφανίσεις της καριέρας του σε αυτό το επίπεδο. Και δυστυχώς για τον ίδιο «έγραψε» και αρνητικό ρεκόρ στο Champions League, αφού έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας τις τελευταίες 16 σεζόν, από το 2010 και έπειτα, που δέχεται σε αγώνα νοκ-άουτ φάσης της διοργάνωσης πέντε γκολ χωρίς να έχει κάνει ούτε μία επέμβαση στο 90λεπτο!

Χειρότερος του αγώνα με διαφορά ο Νόιερ

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέγραψε 12 σουτ στο ματς και 5 στην εστία, τα οποία… έγραψαν όλα. Μάλιστα, όπως κατέγραψε και ο τηλεοπτικός φακός, ο Νόιερ δεν είχε καν τύχη σε κανένα από τα 5 γκολ των Γάλλων, οι οποίοι είχαν ακόμη 1 δοκάρι, 3 σουτ άουτ και 4 που κόντραραν σε αμυντικούς της βαυαρικής ομάδας. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι η γνωστή υπηρεσία στατιστικής, το Sofascore, τον βαθμολόγησε με 5.2/10 και ήταν με σημαντική διαφορά ο χειρότερος από τους 28 παίκτες που αγωνίστηκαν στο «Παρκ ντε Πρενς».

Κάπως έτσι άλλωστε, με αυτό το απόλυτο μηδέν του Νόιερ στις επεμβάσεις και το αντίστοιχο 100% και το 5/5 της Παρί, εξηγείται και ένα άλλο εντυπωσιακό στατιστικό για αυτό το επίπεδο, με τη νικήτρια ομάδα να έχει σχεδόν 20% χαμηλότερο ποσοστό κατοχής μπάλας, expected goals στο 1.90 και τελικά να βάζει 5 γκολ και να νικά, ενώ έχει δεχθεί και η ίδια 4.

Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Αθλητική Ροή
«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Euroleague 29.04.26

Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Champions League 27.04.26

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Champions League 15.04.26

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Champions League 15.04.26

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)
Champions League 15.04.26

Ένα από τα πιο «χορταστικά» ημίχρονα που έχουμε δει φέτος έλαβε χώρα στο Μόναχο, καθώς Μπάγερν και Ρεάλ σημείωσαν πέντε γκολ σε 45 λεπτά (2-3) στον επαναληπτικό για τους «8» του Champions League.

Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 29.04.26

Η κατάσταση της υγείας δύο μικρών αγοριών στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, έπειτα από δύο ξεχωριστά περιστατικά που προκάλεσαν την άμεση νοσηλεία τους στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Euroleague 29.04.26

Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή
Πολιτική 29.04.26

Σε μια περίοδο που οι συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, τις αρμοδιότητες αλλά και τα όρια στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία έχουν φουντώσει ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας είχαν άγρια κόντρα στη Βουλή με αφορμή ερώτηση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας.

Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή - Αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ
Τι θέλει να πει; 29.04.26

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζόι Κράβιτζ είχαν σχέση για περίπου τρία χρόνια προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2024

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Ελλάδα 29.04.26

Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Ερευνα ΟΣΕΤΕΕ 29.04.26

Τα εργατικά δυστυχήματα και οι τραυματισμοί στην εργασία στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται, ενώ θέματα όπως η ψυχική υγεία και η θερμική καταπόνηση προστίθενται στη γενική δυστοπική εικόνα- Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

