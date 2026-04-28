28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28 Απριλίου 2026, 20:00

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Μπρέντφορντ με 2-1 φέρνει την ομάδα του Μίκαελ Κάρικ ένα βήμα από την συμμετοχή στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η Γιουνάιτεντ θα πετύχει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, τον στόχο που είχε θέσει όταν ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία ο Κάρικ και πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια που έγινε έχει ο Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Πορτογάλος μέσος κάνει πράγματα και θαύματα την φετινή σεζόν και ήταν αυτός που έκανε την τελική πάσα στον Σέσκο, για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων στην χθεσινή αναμέτρηση στο Ολντ Τράφορντ.

Έτσι ο διεθνής άσος έφτασε τις 19 ασίστ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της λίστας με τις περισσότερες τελικές πάσες σε μια σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Τιερί Ανρί με 20 ασίστ σε μια σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό σημαίνει ότι ο Πορτογάλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει δύο ασίστ ακόμα για να τους ξεπεράσει και να γράψει ιστορία.

Η ομάδα του Κάρικ έχει να δώσει τέσσερα ακόμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα και ο Πορτογάλος μέσος «καίγεται» για δύο ασίστ, ώστε να πάρει στα χέρια του το σημαντικό αυτό ρεκόρ.

Η φετινή παρουσία του Φερνάντες ήταν εντυπωσιακή αλλά το μέλλον του παίκτη στο «θέατρο των ονείρων» παραμένει αμφίβολο. Ο διεθνής χαφ έχει συμβόλαιο με την Γιουνάιτεντ για έναν ακόμα χρόνο, αλλά κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο αποχώρησης του 31χρονου μέσου από το Ολντ Τράφορντ.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ επιθυμεί την επέκταση της συνεργασίας με τον έμπειρο άσο και αναμένεται να προτείνει μια καλή αύξηση αποδοχών στον παίκτη, προκειμένου ο Φερνάντες να υπογράψει νέο συμβόλαιο αλλά μέχρι στιγμής ο Πορτογάλος άσος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Γενάρη ο Φερνάντες έφτασε ένα… βήμα από την αποχώρηση, καθώς υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά τελικά έμεινε στην αγγλική ομάδα.

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Αθλητική Ροή
Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
On Field 27.04.26

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Σύνταξη
Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

«Τους τη μπουμπούνησα» - Τι είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη και πώς σχεδίαζε τη διαφυγή του

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
Woman 28.04.26

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

