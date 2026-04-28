Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε ριζικές αποφάσεις μετά την ταπεινωτική ήττα με 3-0 από τη μεγάλη της αντίπαλο, Γαλατασαράι, σε ένα ντέρμπι που ουσιαστικά έκρινε την πορεία του φετινού τίτλου. Η διοίκηση του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την άμεση απομάκρυνση του προπονητή Ντομένικο Τεντέσκο, καθώς και την αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή Ντέβιν Έζεκ και του συντονιστή ποδοσφαίρου Μπέρκε Τσελεμπί, σε μια κίνηση που αποτυπώνει το βάθος της κρίσης.

Ο Ιταλός τεχνικός, που είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας τον Σεπτέμβριο του 2025, δεν κατάφερε να οδηγήσει τη Φενέρμπαχτσε στη σταθερότητα και τη συνέπεια που απαιτείται για πρωταθλητισμό. Παρά το αρχικό θετικό ξεκίνημα, η ομάδα παρουσίασε έντονα σκαμπανεβάσματα, με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Europa League και την απώλεια κρίσιμων βαθμών στο πρωτάθλημα.

Καθοριστικό ρόλο στην αγωνιστική κάμψη φαίνεται πως έπαιξε και η απουσία του Μάρκο Ασένσιο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, που είχε εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επιθετική λειτουργία της ομάδας, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα η Φενέρ να χάσει δημιουργικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η επιστροφή του στον πάγκο στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι δεν συνοδεύτηκε από συμμετοχή, γεγονός που υπογράμμισε την έλλειψη ετοιμότητάς του και την εξάρτηση της ομάδας από την παρουσία του.

Η ήττα στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν απλώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ήταν μια εικόνα κατάρρευσης. Η Φενέρμπαχτσε εμφανίστηκε χωρίς συνοχή, με αμυντικά λάθη, αδυναμία αντίδρασης και εμφανές ψυχολογικό βάρος. Η διαφορά των επτά βαθμών από την κορυφή καθιστά πλέον εξαιρετικά δύσκολη την ανατροπή της κατάστασης, ενώ η απώλεια του Κυπέλλου επιτείνει την απογοήτευση.

Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης της κρίσης, καθήκοντα πρώτου προπονητή αναλαμβάνει μέχρι το τέλος της σεζόν ο μέχρι πρότινος βοηθός, Ζεκί Μουράτ Γκιολέ. Πρόκειται για μια επιλογή εσωτερικής λύσης, που δείχνει πρόθεση σταθεροποίησης και αποφυγής περαιτέρω αναταράξεων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν αυτή η κίνηση αρκεί για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα εναπομείναντα παιχνίδια.

Παράλληλα, οι αποχωρήσεις σε διοικητικό επίπεδο καταδεικνύουν ότι η ευθύνη δεν αποδίδεται αποκλειστικά στο τεχνικό επιτελείο. Η στρατηγική του συλλόγου, οι μεταγραφικές επιλογές και η συνολική διαχείριση του ρόστερ τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση. Η απουσία βάθους στον πάγκο και η εξάρτηση από συγκεκριμένους παίκτες, όπως ο Ασένσιο, αναδεικνύουν δομικά προβλήματα στον σχεδιασμό.

Η επόμενη μέρα για τη Φενέρμπαχτσε είναι γεμάτη προκλήσεις. Η ανάγκη για ανασυγκρότηση είναι επιτακτική, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Το καλοκαίρι αναμένεται καθοριστικό, με την επιλογή νέου προπονητή και την αναδιάρθρωση του ρόστερ να αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιστροφή στους τίτλους, αλλά και η αποκατάσταση της αγωνιστικής ταυτότητας και της εμπιστοσύνης του κόσμου.

Σε μια σεζόν που ξεκίνησε με φιλοδοξίες και προσδοκίες, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πραγματικότητα μιας βαθιάς κρίσης. Το αν θα καταφέρει να την ξεπεράσει, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν από εδώ και πέρα – και από το κατά πόσο αυτές θα είναι αποτέλεσμα ψύχραιμης ανάλυσης και όχι πανικού.