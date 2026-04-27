Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια δεν αλλάζει αποδυτήρια για τα play offs, παρά τις διαμαρτυρίες του Άταμαν

Η Βαλένθια θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό δύο φορές αυτή την εβδομάδα, για το Game 1 (28/4, 21:45) και το Game 2 (30/4, 21:45) των play offs της Euroleague.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά στη «Roig Arena» πριν λίγο καιρό, σε έναν αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Τότε ο Εργκίν Αταμάν είχε εκφράσει πολύ έντονα παράπονα για τα αποδυτήρια της Βαλένθια.

«Αποδυτήρια σαν αποθήκη, δεν μπορούσαν να αλλάξουν μαζί έξι προπονητές», είχε πει μεταξύ άλλων, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ανεβάζει και σχετικό βίντεο, απεικονίζοντας την κατάσταση των αποδυτηρίων.

Ωστόσο, παρά τη… σκόνη που σήκωσε το συγκεκριμένο θέμα, η Βαλένθια δεν θα κάνει τίποτα ως προς αυτό το ζήτημα! Όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, Infobae, η Βαλένθια δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στα αποδυτήρια της Roig Arena, υποστηρίζοντας ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Το ρεπορτάζ τονίζει επίσης πως έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την αρχή της χρονιάς και μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού έγινε επανέλεγχος, με τα αποδυτήρια της Βαλένθια να παίρνουν πλήρη έγκριση από την πλευρά της διοργανώτριας αρχής και να μην υφίσταται ανάγκη για οποιαδήποτε παρέμβαση.

Ο σχετικός κανονισμός της Euroleague

Οι κανονισμοί της EuroLeague προβλέπουν ότι κάθε τεχνικό επιτελείο πρέπει να διαθέτει αποκλειστικό χώρο τουλάχιστον 21 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος να είναι καλά αεριζόμενος, καθαρός και σε άριστη κατάσταση, με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και θορύβου.

Παράλληλα, ο χώρος πρέπει να περιλαμβάνει ατομικά ντουλάπια, καθίσματα ή πάγκους, τουαλέτα, νιπτήρες, χώρους αποθήκευσης εξοπλισμού και μικρό χρηματοκιβώτιο για προσωπικά αντικείμενα. Οι γηπεδούχοι οφείλουν επίσης να παρέχουν νερό, φρούτα και πρόσβαση σε Wi-Fi, ενώ συνιστάται και η προβολή του χρόνου αγώνα εντός των χώρων.