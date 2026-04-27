Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
Βαρδακαστάνης για εκλογές: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 09:41

Βαρδακαστάνης για εκλογές: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση

«Οι εκλογές δεν θα έχουν καμία σχέση με το σημερινό δημοσκοπικό τοπίο» είπε ο νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, αναφέρθηκε στις εκλογές, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση.

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, μίλησε επίσης για τους πολιτικούς στόχους του κόμματος, το ενδεχόμενο συνεργασιών, τη στρατηγική διεύρυνσης της παράταξης, αλλά και για τον θεσμικό ρόλο που φιλοδοξεί να υπηρετήσει.

Επίσης, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, ενώ σχολίασε και την προσωπική του πολιτική διαδρομή, με έμφαση στο έργο του στον χώρο των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

«Οι εκλογές δεν θα έχουν καμία σχέση με το σημερινό δημοσκοπικό τοπίο»

Ο κ. Βαρδακαστάνης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης.

«Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν θα έχουν καμία σχέση με το δημοσκοπικό τοπίο της εποχής», ανέφερε, εξηγώντας ότι μέχρι τις εκλογές ενδέχεται να εμφανιστούν νέες πολιτικές μεταβλητές που θα επηρεάσουν καθοριστικά το σκηνικό.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως ξεκάθαρο στόχο την πρωτιά. «Εμείς εκτιμούμε ότι με τη δουλειά που κάνουμε και θα κάνουμε, μπορούμε και θα διεκδικήσουμε την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο».

Συνεργασίες και πολιτικά σενάρια

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές, ο νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ παρέπεμψε στις αποφάσεις του κόμματος και στην ετυμηγορία της κοινωνίας.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ήταν σαφής, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει το συνέδριό του».

Αναφορικά με πιθανά σενάρια συνεργασίας με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι πρόκειται για υποθετική συζήτηση. «Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον νόμο των πιθανοτήτων. Το κόμμα Τσίπρα δεν υπάρχει. Να υπάρξει, να κριθεί από τις εκλογές και θα το δούμε».

«Θα συζητήσουμε με βάση το πρόγραμμα»

Ο κ. Βαρδααστάνης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίζει τις εκλογές με όρους διαπραγμάτευσης συνεργασιών, αλλά με στόχο την πολιτική πρωτοκαθεδρία.

«Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτο κόμμα για να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτο κόμμα για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα γίνει μόνο στη βάση της λαϊκής εντολής και των προγραμματικών συγκλίσεων.

Η διεύρυνση είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική της διεύρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της παράταξης.

«Το DNA του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα ιστορικά άνοιγε τις πόρτες του σε πρόσωπα και δυνάμεις από ευρύ πολιτικό φάσμα.

Όπως είπε, «είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ η διεύρυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις», επικαλούμενος ιστορικά παραδείγματα στελεχών που εντάχθηκαν στην παράταξη από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.

Μάλιστα, επικαλέστηκε τη γνωστή ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου, σύμφωνα με την οποία «ο δυνητικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας έως τις παρυφές του ΚΚΕ».

Θεσμικός, ενωτικός και προσηλωμένος στην ποικιλομορφία

Απαντώντας σε ερώτηση για το προφίλ που θα φέρει στη θέση του Γραμματέα, ο κ. Βαρδακαστάνης περιέγραψε τη δική του πολιτική φιλοσοφία.

«Είμαι πάρα πολύ θεσμικός, είμαι πολύ ενωτικός. Πιστεύω στην ενότητα και θεωρώ δύναμη την ποικιλομορφία ιδεών και προσώπων», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, βασική του επιδίωξη είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις, τόσο εντός όσο και εκτός κόμματος. «Πρέπει να ακούμε τους πάντες, είτε εντός είτε εκτός. Αυτή θα είναι η δική μου δουλειά: να υπηρετήσω με θεσμικό, παραταξιακό τρόπο την πορεία του ΠΑΣΟΚ».

Η κάρτα αναπηρίας και η αναγνώριση μιας διαχρονικής διεκδίκησης

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε εκτενώς στην κάρτα αναπηρίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική διεκδίκηση του αναπηρικού κινήματος.

Όπως εξήγησε, η ιδέα ξεκίνησε από την ΕΣΑμεΑ ήδη από το 1991, ενώ η θεσμοθέτησή της πέρασε από πολλές φάσεις και κυβερνήσεις.

«Η κάρτα αναπηρίας είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος», τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση αξιοποίησε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να προχωρήσει στην ψηφιοποίησή της.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πλήρης εφαρμογή της απαιτεί ακόμη δουλειά, ενώ υπενθύμισε τη συμβολή του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας.

«Να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη»

Ερωτηθείς αν η θετική του στάση απέναντι σε συγκεκριμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες υποδηλώνει μια πιο μετριοπαθή πολιτική προσέγγιση, ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν κατηγορηματικός.

«Στη ζωή και στην πολιτική πρέπει να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη», ανέφερε, εξηγώντας ότι αναγνωρίζει κάθε θετική πρωτοβουλία ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης, ιδίως όταν αφορά ζητήματα δικαιωμάτων και κοινωνικής ένταξης.

Για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα

Ο νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας, σε μια περίοδο που, όπως είπε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειμμα ηγεσίας.

«Σε μια περίοδο που η Ευρώπη έχει μεγάλη έλλειψη ηγετών, ο Εμανουέλ Μακρόν είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για την Ευρώπη, αλλά και για τον κόσμο», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε ότι η παρουσία του στην Ελλάδα αποτελεί «μια θετική εξέλιξη σε όλη τη διάσταση που αποδίδω στη φράση».

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Βαρδακαστάνης ξεκαθάρισε ότι αυτό αποτελεί απόφαση του προέδρου του κόμματος.

Όπως εξήγησε, ο κανονισμός του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ότι οι γραμματείς του κόμματος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι με σταυρό προτίμησης.

Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, σημειώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί από τη 12η θέση και άνω.

Ευχαριστίες προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον κόσμο της αναπηρίας

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για τα θερμά του λόγια, αφιερώνοντας την τιμή της επιλογής του στους ανθρώπους που εκπροσωπεί επί δεκαετίες.

«Τα θερμά λόγια του προέδρου τα επιστρέφω στον κόσμο που με τίμησε να εκπροσωπώ: τις Ελληνίδες και τους Έλληνες με αναπηρία, τις χρόνιες παθήσεις, τις οικογένειές τους, αλλά και τους Ευρωπαίους και τους πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι στόχος του παραμένει η προάσπιση των δικαιωμάτων, με θεσμικότητα, συνέπεια και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετεί διαχρονικά.

