27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
Πύρρος Δήμας: Κάνει προπόνηση με την κόρη του – To video με τον ενθουσιασμό του
Fizz 27 Απριλίου 2026, 09:50

Πύρρος Δήμας: Κάνει προπόνηση με την κόρη του – To video με τον ενθουσιασμό του

Ο Πύρρος Δήμας έχει 4 παιδιά από τον πρώτο γάμο του και τη μικρή Ελευθερία που γεννήθηκε πριν 2 χρόνια.

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο Πύρρος Δήμας ανέβασε ένα τρυφερό βίντεο με την κόρη του, Ελευθερία, στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

O Έλληνας πρώην αθλητής της άρσης βαρών, πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης δεν παραλείπει να κάνει τις προπονήσεις του στο γυμναστήριο και πλέον έχει μια καλή παρέα, που δεν είναι άλλη από τη μικρή κορούλα του.

Προπόνηση με τη μικρή Ελευθερία

Στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος λοιπόν, βλέπουμε τον Πύρρο Δήμα με την κόρη του στο γυμναστήριο και μαζί «σηκώνουν» μία -ελαφριά- μπάρα και παριστάνουν πώς κάνουν άρση βαρών.

Η μικρή Ελευθερία διασκεδάζει ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές με τον πατέρα της, ενώ ο πρώην αθλητής απολαμβάνει να της μαθαίνει νέες αθλητικές δραστηριότητες.

@pyrros_dimas #αρσηβαρων #weightlifting #stringkids #funny ♬ Barbi mix (Ballroom Music) – Special Version – The April Boys

Η αδυναμία του στην κόρη του

«Η κόρη μας μάς έχει “τρελάνει”. Η μικρή είναι απίστευτη. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα άλλο παιδί, κάνει καινούργια πράγματα.

Για πρώτη φορά δεν τα χάνω, είμαι εκεί και…ξέρεις δεν γυρνάνε πίσω αυτά. Έχασα πολλά (πράγματα) από τα παιδιά μου. Έχασα πάρα πολλά και αυτά τα πράγματα δεν γυρνάνε πίσω. Το μόνο που μετανιώνω από όλη αυτή την καριέρα ήτσν αυτό, ότι έχασα στιγμές από τα παιδιά μου, που δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω», είχε πει ο 53χρονος αθλητής σε συνέντευξή του.

Πύρρος Δήμας – Αφροδίτη Σκαφίδα: Μια ευτυχισμένη οικογένεια

«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό Μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του.

Δεν είχα κανονίσει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει “έλα στο ταξί μου”, είχε πει σε συνέντευξη της η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Μιλώντας για το πώς είναι να ζεις δίπλα στον Πύρρο Δήμα, η Αφροδίτη παραδέχτηκε πως στην αρχή έβλεπε έναν απλό άνθρωπο, μέχρι που κατάλαβε το μέγεθος της αναγνωρισιμότητάς του.

«Κάποια στιγμή περπατάγαμε στον δρόμο και τον σταματούσαν όλοι για φωτογραφία.

Τότε κατάλαβα ότι ήμουν με τον Πύρρο Δήμα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Φωτογραφίες 25.04.26

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Σύνταξη
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Culture Live 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: Ξεκίνησε η διαδικασία – Σε 4 κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26 Upd: 10:02

Ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών - Σε 4 κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα για τα Τέμπη, μετά από διακοπή τριών εβδομάδων.

Ρεπορτάζ Πάνος Τσίκαλας Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Ελλάδα 27.04.26

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Σύνταξη
Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

