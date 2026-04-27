Πύρρος Δήμας: Κάνει προπόνηση με την κόρη του – To video με τον ενθουσιασμό του

Ο Πύρρος Δήμας ανέβασε ένα τρυφερό βίντεο με την κόρη του, Ελευθερία, στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

O Έλληνας πρώην αθλητής της άρσης βαρών, πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης δεν παραλείπει να κάνει τις προπονήσεις του στο γυμναστήριο και πλέον έχει μια καλή παρέα, που δεν είναι άλλη από τη μικρή κορούλα του.

Προπόνηση με τη μικρή Ελευθερία

Στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος λοιπόν, βλέπουμε τον Πύρρο Δήμα με την κόρη του στο γυμναστήριο και μαζί «σηκώνουν» μία -ελαφριά- μπάρα και παριστάνουν πώς κάνουν άρση βαρών.

Η μικρή Ελευθερία διασκεδάζει ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές με τον πατέρα της, ενώ ο πρώην αθλητής απολαμβάνει να της μαθαίνει νέες αθλητικές δραστηριότητες.

Η αδυναμία του στην κόρη του

«Η κόρη μας μάς έχει “τρελάνει”. Η μικρή είναι απίστευτη. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα άλλο παιδί, κάνει καινούργια πράγματα.

Για πρώτη φορά δεν τα χάνω, είμαι εκεί και…ξέρεις δεν γυρνάνε πίσω αυτά. Έχασα πολλά (πράγματα) από τα παιδιά μου. Έχασα πάρα πολλά και αυτά τα πράγματα δεν γυρνάνε πίσω. Το μόνο που μετανιώνω από όλη αυτή την καριέρα ήτσν αυτό, ότι έχασα στιγμές από τα παιδιά μου, που δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω», είχε πει ο 53χρονος αθλητής σε συνέντευξή του.

Πύρρος Δήμας – Αφροδίτη Σκαφίδα: Μια ευτυχισμένη οικογένεια

«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό Μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του.

Δεν είχα κανονίσει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει “έλα στο ταξί μου”, είχε πει σε συνέντευξη της η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Μιλώντας για το πώς είναι να ζεις δίπλα στον Πύρρο Δήμα, η Αφροδίτη παραδέχτηκε πως στην αρχή έβλεπε έναν απλό άνθρωπο, μέχρι που κατάλαβε το μέγεθος της αναγνωρισιμότητάς του.

«Κάποια στιγμή περπατάγαμε στον δρόμο και τον σταματούσαν όλοι για φωτογραφία.

Τότε κατάλαβα ότι ήμουν με τον Πύρρο Δήμα».