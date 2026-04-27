Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Η «Μαρούσκα» από τους «Δύο Ξένους» μιλά για τον ρόλο που της κόστισε στην καριέρα της
Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου δηλώνει για τη συγκεκριμένη σειρά και τη συμμετοχή της: «Άρχισα να εκνευρίζομαι, ένα ρολάκι έπαιξα».
Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ για τον ρόλο της Μαρούσκας στους «Δύο Ξένους».
«Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, έβλεπα φασαρία γύρω μου και απορούσα»
«Όταν συνειδητοποίησα ότι είχε να κάνει με εμένα, μου φάνηκε υπερβολικό για έναν τόσο μικρό ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι με τον καιρό αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ.»
«Βεβαίως και το χάρηκα το σήριαλ (σ.σ τους Δυο Ξένους), ωραίο ήτανε. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Γίνονταν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τρακάρανε, κάτι τέτοια. Λέω «τι έγινε εδώ πέρα, ποιος τρακάρει;», μου λένε «Καλά, δεν έχεις καταλάβει;». Λέω, «Τι να καταλάβω;». Τέλος πάντων λέω, «Για μένα; Γιατί ρε παιδιά; Ποια είμαι εγώ; Τι έγινε.; Ένα ρολάκι έπαιξα κι εγώ!».
Μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Γιατί λέω, «Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα λένε και θα με δείχνουνε; Η Μαρούσκα;». Μετά λέω «Όχι», λέω, «Δεν πειράζει, έχω παντού φίλους». Και έτσι κάνω πλάκες. Μου λένε διάφορα, τους λέω διάφορα», εξομολογείται η ηθοποιός.
Ο εγκλωβισμός στον ρόλο της Μαρούσκα
Ωστόσο, τόνισε πως η επιτυχία στην τηλεόραση της «έκλεισε πόρτες» στο θέατρο: «Δούλευα για χρόνια στο θέατρο χωρίς πρόβλημα και όταν αποφάσισα να κάνω ένα πέρασμα από την τηλεόραση, έστω και με έναν μικρό ρόλο, στη συνέχεια σταμάτησαν να με καλούν».
Αναφερόμενη στις επαγγελματικές προτάσεις που δέχθηκε αργότερα, αποκάλυψε ότι απέρριψε την τελευταία τηλεοπτική πρόταση λόγω χαμηλής αμοιβής, επισημαίνοντας πως δεν είναι διατεθειμένη να κάνει εκπτώσεις στην αξία της δουλειάς της.
«Μπορώ να κάνω άλλη δουλειά και να πληρωθώ λιγότερο, αλλά όταν πρόκειται για το επάγγελμά μου, απαιτώ αξιοπρέπεια και σταθερότητα», υπογράμμισε.
«Το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Η τηλεόραση δεν είναι κάτι που αγαπώ ιδιαίτερα, αν και μου έδωσε την αναγνώριση και την αγάπη του κόσμου».
