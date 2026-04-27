27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Η «Μαρούσκα» από τους «Δύο Ξένους» μιλά για τον ρόλο που της κόστισε στην καριέρα της
Fizz 27 Απριλίου 2026, 10:40

Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Η «Μαρούσκα» από τους «Δύο Ξένους» μιλά για τον ρόλο που της κόστισε στην καριέρα της

Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου δηλώνει για τη συγκεκριμένη σειρά και τη συμμετοχή της: «Άρχισα να εκνευρίζομαι, ένα ρολάκι έπαιξα».

Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ για τον ρόλο της Μαρούσκας στους «Δύο Ξένους».

«Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, έβλεπα φασαρία γύρω μου και απορούσα»

«Όταν συνειδητοποίησα ότι είχε να κάνει με εμένα, μου φάνηκε υπερβολικό για έναν τόσο μικρό ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι με τον καιρό αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ.»

«Βεβαίως και το χάρηκα το σήριαλ (σ.σ τους Δυο Ξένους), ωραίο ήτανε. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Γίνονταν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τρακάρανε, κάτι τέτοια. Λέω «τι έγινε εδώ πέρα, ποιος τρακάρει;», μου λένε «Καλά, δεν έχεις καταλάβει;». Λέω, «Τι να καταλάβω;». Τέλος πάντων λέω, «Για μένα; Γιατί ρε παιδιά; Ποια είμαι εγώ; Τι έγινε.; Ένα ρολάκι έπαιξα κι εγώ!».

Μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Γιατί λέω, «Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα λένε και θα με δείχνουνε; Η Μαρούσκα;». Μετά λέω «Όχι», λέω, «Δεν πειράζει, έχω παντού φίλους». Και έτσι κάνω πλάκες. Μου λένε διάφορα, τους λέω διάφορα», εξομολογείται η ηθοποιός.

Ο εγκλωβισμός στον ρόλο της Μαρούσκα

Ωστόσο, τόνισε πως η επιτυχία στην τηλεόραση της «έκλεισε πόρτες» στο θέατρο: «Δούλευα για χρόνια στο θέατρο χωρίς πρόβλημα και όταν αποφάσισα να κάνω ένα πέρασμα από την τηλεόραση, έστω και με έναν μικρό ρόλο, στη συνέχεια σταμάτησαν να με καλούν».

Αναφερόμενη στις επαγγελματικές προτάσεις που δέχθηκε αργότερα, αποκάλυψε ότι απέρριψε την τελευταία τηλεοπτική πρόταση λόγω χαμηλής αμοιβής, επισημαίνοντας πως δεν είναι διατεθειμένη να κάνει εκπτώσεις στην αξία της δουλειάς της.

«Μπορώ να κάνω άλλη δουλειά και να πληρωθώ λιγότερο, αλλά όταν πρόκειται για το επάγγελμά μου, απαιτώ αξιοπρέπεια και σταθερότητα», υπογράμμισε.

«Το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Η τηλεόραση δεν είναι κάτι που αγαπώ ιδιαίτερα, αν και μου έδωσε την αναγνώριση και την αγάπη του κόσμου».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
