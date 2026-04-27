Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για την τιμή που μου «έκαναν να με εκλέξουν πρώτο στο Πολιτικό Συμβούλιο», ευχαρίστησε ο Κώστας Τσουκαλάς, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συνεχάρη και τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για την εκλογή του στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
Τσουκαλάς για Βαρδακαστάνη
Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στον Γιάννη Βαρδακαστάνη, σημείωσε πώς πρόκειται για «έναν άνθρωπο με τεράστια κοινωνική προσφορά, έναν μαχητή της πολιτικής αλλά, κυρίως, έναν ακούραστο μαχητή της ζωής…».
«Ένα πρόσωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης έχει αποδείξει στη ζωή του ότι μπορεί να ενώσει, να εμπνεύσει, να διεκδικήσει και να δημιουργήσει« συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Στο πρόσωπό του τιμούμε τον συμπολίτη μας με αναπηρία, αλλά κυρίως στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι ο στόχος μας ως σοσιαλιστές είναι ένα σύγχρονο, καθολικό κοινωνικό κράτος, και γι’ αυτό θα αγωνιστούμε ως αυριανή κυβέρνηση. Ότι είμαστε η παράταξη στην οποία μπορούν να ακουμπήσουν οι δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση των λίγων και ευνοημένων, αντιπαρατάσσουμε τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών και αγνοημένων».
Αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου
Στην συνέχεια ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Γιατί αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ: το κίνημα των απλών ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το ίδρυσε για να αποτελέσει τον προοδευτικό πρωταγωνιστή της ελληνικής πολιτικής ζωής και τον καταλύτη των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών υπέρ της πλειοψηφίας».
«Σήμερα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη ανατροπή, τη νίκη και τη νέα πορεία της χώρας» κατέληξε.
