27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27 Απριλίου 2026, 11:38

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Η Nova συμμετείχε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον CEO της εταιρείας, Γιώργο Λάμπρου, στο πάνελ με τίτλο «Leadership in Transition. Governing Growth in an Age of Disruption», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον διαρκών μετασχηματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Aπό αριστερά προς τα δεξιά: Ο Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, Νικόλαος Καραμούζης, ο CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και o Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπογράμμισε ότι σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, το να υπάρχει πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητο ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σημαντική οικονομική ανάπτυξη και δήλωσε: «όταν έχουμε αντιμετωπίσει, την περασμένη δεκαετία, μια δύσκολη οικονομική κρίση, η οποία μείωσε τις επενδύσεις και αύξησε την ανεργία, και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αντιστροφή, η πολιτική σταθερότητα είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς προκλήσεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δίνει σημαντικά κίνητρα για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους τα τελευταία 7 χρόνια και θα συνεχίσουμε προς αυτή τη πορεία. Έχουμε δώσει σημαντικά αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αλλά και για άλλες πολιτικές, που πιστεύουμε ότι ευνοούν και βοηθούν τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να εδραιωθούν, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο».

Ο CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο CEO της Nova Γιώργος Λάμπρου, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Όπως υπογράμμισε, οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας, καθώς όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, βασίζονται σε γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, η οποία αναπτύσσεται πάνω σε δίκτυα νέας γενιάς.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόνισε ο κ. Λάμπρου, με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν περίπου το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, της συνδεσιμότητας νέας γενιάς και, πλέον, των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, οι επιχειρήσεις αυτές αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και τους επιτρέπουν να αναπτύσσονται πιο ευέλικτα.

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση του πάνελ με τίτλο «Leadership in Transition. Governing Growth in an Age of Disruption»

Ο κ. Λάμπρου, σημείωσε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων 5G με την έλευση του 5G SA, την εμπορική διάθεση του οποίου ξεκίνησε πρόσφατα η Nova, φέρνει καινοτόμες υπηρεσίες που σχετίζονται με δυνατότητες όπως είναι τα private networks, το Network as a Service και το IoT, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, ο CEO της Nova τόνισε την ανάγκη συνέχισης των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για δεδομένα αυξάνεται διαρκώς, με την κίνηση στα δίκτυα κινητής σχεδόν να διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της Nova επεσήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο φιλικού ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου, που θα ενθαρρύνει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, καθώς και τη σημασία απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης για την ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αδειοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει συνδεσιμότητα, και χωρίς συνδεσιμότητα δεν υφίσταται ψηφιακός μετασχηματισμός.

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση του πάνελ με τίτλο «Leadership in Transition. Governing Growth in an Age of Disruption»

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών για όλες τις εταιρείες είναι η προσέλκυση και διακράτηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού, η ένταξη των νεότερων εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία και το συνεχές upskilling και reskilling που υπαγορεύουν οι γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές.

Από την πλευρά του, ο Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, τόνισε: «Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια, έχοντας αποκαταστήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.  Η μεγάλη πρόκληση μπροστά μας είναι να διαμορφώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας διαρκούς και ισχυρής επενδυτικής ώθησης παραγωγικών επενδύσεων που θα βελτιώσει μονιμότερα την παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Χρειαζόμαστε να διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα πενταετούς διάρκειας με έμφαση στην επενδυτική αναβάθμιση  του αγροτικού τομέα, των αμυντικών επενδύσεων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, των υποδομών, της βιομηχανίας με τεχνολογίες αιχμής, των μεταφορών, των υπηρεσιών παιδείας και  υγείας και την παράλληλη αντιμετώπιση του σοβαρού δημογραφικού ζητήματος και της έλλειψης εργατικού δυναμικού».

Η συμμετοχή της Nova στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναδεικνύει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της ψηφιακής οικονομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης στη χώρα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πάνελ «Leadership in Transition. Governing Growth in an Age of Disruption».

YouTube thumbnail

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.nova.gr.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

Σύνταξη
Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές

Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Σύνταξη
Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Σύνταξη
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Σύνταξη
Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, και η Νομική Σχολή του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens) συνδιοργανώνουν την 1η Μαΐου 2026 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρακτικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Ελλάδα 27.04.26

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σύνταξη
Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Σύνταξη
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελλάδα 27.04.26

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Σύνταξη
Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27.04.26

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Σύνταξη
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

