Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση του τελικού που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι Κρητικοί θα συμμετάσχουν την επόμενη σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε League Phase ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα ξεκινήσει το ταξίδι της στην Ευρώπη από τα play offs του Europa League. Συνεπώς, ακόμη και στο χειρότερο σενάριο αποκλεισμού, θα συμμετάσχει δεδομένα στη League Phase του Conference League της σεζόν 2026/27.

Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΦΗ είναι η δεύτερη ομάδα που δεδομένα έχει από τώρα εξασφαλισμένο εισιτήριο σε League Phase. Η πρώτη ομάδα είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας, που θα ξεκινήσει από τα play offs του Champions League και στη χειρότερη περίπτωση θα βρεθεί στη League Phase του Europa.

Από εκεί και πέρα, τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα:

Ο δεύτερος των play offs 1-4 εκκινεί από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) και με έστω μία πρόκριση θα εξασφαλίσει μίνιμουμ τη League Phase του Europa League. Αν είναι ο Ολυμπιακός υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να ξεκινήσει από τον 3ο προκριματικό του Champions League και αν γίνει αυτό θα έχει ήδη εξασφαλισμένο τουλάχιστον το Europa League πριν την έναρξη των καλοκαιρινών προκριματικών.

Τα δεδομένα στην Ευρώπη μετά το Κύπελλο του ΟΦΗ

🇬🇷 Greece now has a historical chance to enter ALL FIVE teams into UEFA league stages next season! With 2 league stage spots already secured: ✅ 🏆 champions (at least 🟠 UEL)

✅ 🇬🇷 OFI Crete (at least 🟢 UECL) the remaining 3 teams will be position VERY well in qualifying… pic.twitter.com/LXyiXaI1v6 — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 25, 2026

Ο τρίτος των play offs 1-4 θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και με δύο προκρίσεις θα βρεθεί επίσης δεδομένα σε League Phase. Είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε ο ΠΑΟΚ, αμφότεροι θα είναι ισχυροί σε όλους τους προκριματικούς του Europa!

Ο τέταρτος των play offs 1-4 -που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Παναθηναϊκός- θα είναι ουσιαστικά η μόνη ομάδα που θα κληθεί να ανέβει… βουνό για να μπει στη League Phase του Conference League: Με καμία πολυτέλεια αποτυχίας και με την αναγκαιότητα του 3/3 στα προκριματικά, όπως έκανε η ΑΕΚ φέτος. Διαφορετικά, θα… χαιρετήσει πρόωρα την Ευρώπη!

Το καλό είναι πως το «τριφύλλι» θα είναι ισχυρό και στους τρεις προκριματικούς γύρους, συνεπώς είναι στο χέρι του η είσοδος στη League Phase του Conference! Αν τα καταφέρουν οι «πράσινοι», τότε πολύ δύσκολα χάνεται το ιστορικό 5/5 για την Ελλάδα, γεγονός το οποίο αναμένεται να είναι καθοριστικό στη «μάχη» που δίνουμε για το Top-10 μαζί με Πολωνία και Τσεχία!

Από τη σεζόν 2007/08 έχουμε να δούμε τόσες ελληνικές ομάδες σε ομίλους/League Phases διοργανώσεων UEFA. Τότε είχαμε έξι συλλόγους στους ομίλους (έναν στο Champions League και πέντε στο Κύπελλο UEFA)!

Πέντε ομάδες σε ομίλους έχουμε δει μόνο τη σεζόν 2004/05: Δύο στο Champions League και τρεις στο Κύπελλο UEFA.