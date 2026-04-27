Οι αθλητικές μεταδόσεις (27/4): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/4)
Γεμάτο είναι και σήμερα (27/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Μπρέντφορντ (22:00), αλλά και το ντέρμπι Δικεφάλων, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την Greek Handball Premier.
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Αταλάντα Serie A
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
21:30 Novasports Start Κάδιθ – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ Premier League
22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Λεβάντε La Liga
- Λουτσέσκου μετά το Κύπελλο: «Είμαι συντετριμμένος – Ο ΠΑΟΚ είναι το σπίτι μου»
- Τέλος η σεζόν για τον Εμπαπέ; – Ποιος είναι ο λόγος που δεν θα αγωνιστεί με τη Ρεάλ και ο στόχος του Μουντιάλ
- «Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
- Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
- Μπαρτζώκας: «Θα είναι μια σκληρή σειρά με τη Μονακό – Μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο ο Βεζένκοφ»
- Μεθυσμένος ξανά ο Γκρίλις: «Πιάστηκε» να κοιμάται σε… καρέκλα μπαρ μετά από πάρτι (pics)
- Βεζένκοφ: «Κάνει λάθος όποιος θεωρεί εύκολη τη Μονακό»
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης»
