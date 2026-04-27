newspaper
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
Κόμμα Τσίπρα: Ο πυρήνας νέων της Θεσσαλονίκης – Η εκδήλωση «unmute now» που βγάζει… υποψήφιους
Πολιτική 27 Απριλίου 2026, 08:30

Κόμμα Τσίπρα: Ο πυρήνας νέων της Θεσσαλονίκης – Η εκδήλωση «unmute now» που βγάζει… υποψήφιους

Διείσδυση στο νεανικό κοινό, ισχυρό σήμα ανανέωσης, πρόπλασμα οργάνωσης νεολαίας του νέου κόμματος το «unmute now», φυτώριο στελεχών και υποψηφίων.

Σωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Spotlight

Η αποψινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η συνέχεια της εκδήλωσης υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα που είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου, και εύστοχα τότε είχαμε χαρακτηρίσει ως την επίσημη πρώτη εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα στη βάση.

Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα σε εκείνη την εκδήλωση είχε αποτελέσει έκπληξη και είχε συνοδευτεί από την περίφημη φράση του ότι «στο ραντεβού με την ιστορία δυο πράγματα δεν μπορείς να κάνεις, να πας νωρίτερα και να στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ».

Από την τοποθέτηση τότε του πρώην πρωθυπουργού φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη φιλοσοφία του παρά μόνο το γεγονός ότι όπως και τότε έτσι και τώρα δείχνει κάποιες κινήσεις να τις κάνει πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζε αρχικά.

Η διαρκώς μεταβαλλόμενη συγκυρία έχει βάλει φωτιά στο επιτελείο του και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δείχνει να θέλει να είναι όλα έτοιμα για παν ενδεχόμενο, αλλά και γιατί επικοινωνιακά η κίνηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά από αντίπαλους και ανταγωνιστές.

Το πότε θα πατήσει τελικά το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι ενδείξεις ότι θα επισπεύσει και ενδεχομένως ακόμη και στις αρχές του Καλοκαιρού να κάνει τα αποκαλυπτήρια.

Unmute now

Στη Θεσσαλονίκη πάντως φαίνεται ότι η οργάνωση προχωρά με γοργούς ρυθμούς και έχει βγει από τα στεγανά της παραδοσιακή οργανωτικής συγκρότησης. Από εκείνη την εκδήλωση που εμφανίστηκαν αρκετοί νέοι στο κοινό για να μιλήσουν και να ακούσουν τον κ. Τσίπρα, σήμερα αυτός ο πυρήνας ανθρώπων έχει ανοίξει πολύ περισσότεροι με τους δέκα που έδωσαν τότε το παρών οργανωμένα σήμερα να είναι πάνω από 30.

Το πρόπλασμα αυτής της πρωτοβουλίας και της αυτοοργάνωσης νέων το έχουν βάλει δυο καθηγητές που βρίσκονται πολύ κοντά στον κ. Τσίπρα, ο κύριοι Στυλιανού, ο οποίος είχε οργανώσει τον πρώτο πυρήνα της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάριο και Μαραντζίδης που επίσης είναι από τους πιο στενούς του συνεργάτες και συμβούλου τους πρώην πρωθυπουργού.

Ανανέωση στα ψηφοδέλτια

Μέσα από την αποψινή εκδήλωση φαίνεται ότι πλέον γεννιούνται και τα πρώτα νέα στελέχη που θα συμπληρώσουν και τις λίστες των υποψηφίων στη Θεσσαλονίκη.

Ένας από αυτούς του νέους Θεσσαλονικιούς είναι και ο Μίλτος Τόσκας Φαρμακοποιός, με μεταπτυχιακό στη Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, κριτικός κινηματογράφου, δημοσιογράφος, και εκπαιδευτικός και θα κάνει και την εισαγωγική τοποθέτηση στο Unmute now. Μιλώντας για την πρώτη εκδήλωση ουσιαστικά της «νεολαίας Τσίπρα» σημειώνει ότι «η πατρίδα μοιάζει να ζητά από τους νέους αντοχή χωρίς να προσφέρει ανάλογη προοπτική.

Οι νέοι ένιωσαν ξένοι μέσα σε μια διαδικασία που όφειλε να τους αφορά άμεσα. Το «Unmute Now» επιχειρεί μια τομή, καθώς δημιουργεί πεδίο συνάντησης όπου η εμπειρία μετατρέπεται σε πρόταση».

Επίσης μπροστά σε αυτή την προσπάθεια μπαίνουν πρόσωπα όπως η Άντζελα Καλλούλι με σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική στην Ελλάδα και θα μιλήσεις για το brain drain και την επόμενη ημέρα στην επιστροφή στην πατρίδα, η Θεοδώρα Μπλέτα, απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας η οποία θα μιλήσεις για τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία και ο Γιάννης Χριστοδουλίδης, φοιτητής Βιολογίας, ο οποίος θα μιλήσεις για τη διαχείριση στα social media, το AI και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εκδήλωση των νέων υποστηρικτών του κ. Τσίπρα υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού θα αρχίσει απόψε στις 18:30 στο We στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τους συντελεστές θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις παραδοσιακές εκδηλώσεις της Αριστεράς που περισσότερο θα παραπέμπει σε ένα διαδραστικό event με πολλαπλές εναλλαγές.

«Οι νέοι παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν όσα οι ίδιοι βιώνουν, βάζοντας στο τραπέζι τη δική τους «ατζέντα» γράφουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης και όπως ενημερώνουν και μέσα από 9+1 μικρές ιστορίες που θα ειπωθούν θα αναπτυχθούν ζητήματα με πυρήνα το brain drain και θα αφορούν σειρά μείζονων θεμάτων όπως η δημόσια υγεία και εκπαίδευση, καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), πως είναι να δουλεύεις «delivery», πολιτισμός, αναπηρία, αθλητισμός διαπολιτισμικότητα.

Ανάμεσα στις τοποθετήσεις που εναλλάσσονται ακόμη και με dj set και stand up comedy ο στόχος των νέων που πλαισιώνουν το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα είναι να απαντήσουν το μείζον ερώτημα της νέας γενιάς «τι μπορούμε να αλλάξουμε;».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η πρωτοβουλία αυτή να προσελκύσει και νέα μέλη κυρίως νέους εργαζόμενους πέρα από φοιτητές και για αυτό στο τέλος θα υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο προς τους συμμετέχοντες το οποίο θα αποτελέσει τη μήτρα για νέες εγγραφές μέσω της κατάθεσης και νέων ιδεών για να γίνουν μέρος παρουσιάσεων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει και ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ο οποίος το πιθανότερο είναι ότι θα είναι και ο εισηγητής του Ινστιτούτου Τσίπρα που θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τις λύσεις και απαντήσεις όπως σημειώνεται στα προβλήματα και τα εμ΄ποδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Ομιλητές της εκδήλωσης:

• Μίλτος Τόσκας – Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Κριτικός Κινηματογράφου, δημοσιογράφος,
εκπαιδευτικός. Εισαγωγήπαρουσίαση.
• Θεοδώρα Μπλέτα – Απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (σχολικός νοσηλευτής)
– Δημόσια υγεία και παιδεία
• Άντζελα Καλλούλι – Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική
στην Ελλάδα – brain drain, επιστροφή στην πατρίδα και επόμενη ημέρα.
• Γιάννης Χριστοδουλίδης – φοιτητής Βιολογίας, διαχείριση social media. AI και
περιβαλλοντικό αποτύπωμα
• Στέλλα Αποστολάκη – φοιτήτρια σχολής Θεάτρου. Τέχνες και Πολιτισμός
• Εύη Κατέλα – φοιτήτρια σχολής Πολιτικών Επιστημών. Καθημερινές δυσκολίες ενός
φοιτητή
• Βιργινία Βαρβετιάν – απόφοιτος τεχνικών σχολών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΑΔ) με ειδικότητα
Βοηθός Φαρμακείου.
• Σταυρούλα Παπαευθυμίου – απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc μεταπτυχιακές σπουδές στη
Σχολική Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή. Δυσκολίες ενός εκπαιδευτικού και
ψυχολογική διάσταση της κατάστασης.
• Σπύρος Αγγέλου – Διδάκτωρ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού.
Αθλητισμός κι αναπηρία

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική 26.04.26

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει "αδωνικό" τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Culture Live 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: Ξεκίνησε η διαδικασία – Σε 4 κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26 Upd: 10:02

Ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών - Σε 4 κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα για τα Τέμπη, μετά από διακοπή τριών εβδομάδων.

Ρεπορτάζ Πάνος Τσίκαλας Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Ελλάδα 27.04.26

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Σύνταξη
Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies