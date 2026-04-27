Κόμμα Τσίπρα: Ο πυρήνας νέων της Θεσσαλονίκης – Η εκδήλωση «unmute now» που βγάζει… υποψήφιους

Η αποψινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η συνέχεια της εκδήλωσης υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα που είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου, και εύστοχα τότε είχαμε χαρακτηρίσει ως την επίσημη πρώτη εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα στη βάση.

Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα σε εκείνη την εκδήλωση είχε αποτελέσει έκπληξη και είχε συνοδευτεί από την περίφημη φράση του ότι «στο ραντεβού με την ιστορία δυο πράγματα δεν μπορείς να κάνεις, να πας νωρίτερα και να στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ».

Από την τοποθέτηση τότε του πρώην πρωθυπουργού φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη φιλοσοφία του παρά μόνο το γεγονός ότι όπως και τότε έτσι και τώρα δείχνει κάποιες κινήσεις να τις κάνει πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζε αρχικά.

Η διαρκώς μεταβαλλόμενη συγκυρία έχει βάλει φωτιά στο επιτελείο του και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δείχνει να θέλει να είναι όλα έτοιμα για παν ενδεχόμενο, αλλά και γιατί επικοινωνιακά η κίνηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά από αντίπαλους και ανταγωνιστές.

Το πότε θα πατήσει τελικά το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι ενδείξεις ότι θα επισπεύσει και ενδεχομένως ακόμη και στις αρχές του Καλοκαιρού να κάνει τα αποκαλυπτήρια.

Στη Θεσσαλονίκη πάντως φαίνεται ότι η οργάνωση προχωρά με γοργούς ρυθμούς και έχει βγει από τα στεγανά της παραδοσιακή οργανωτικής συγκρότησης. Από εκείνη την εκδήλωση που εμφανίστηκαν αρκετοί νέοι στο κοινό για να μιλήσουν και να ακούσουν τον κ. Τσίπρα, σήμερα αυτός ο πυρήνας ανθρώπων έχει ανοίξει πολύ περισσότεροι με τους δέκα που έδωσαν τότε το παρών οργανωμένα σήμερα να είναι πάνω από 30.

Το πρόπλασμα αυτής της πρωτοβουλίας και της αυτοοργάνωσης νέων το έχουν βάλει δυο καθηγητές που βρίσκονται πολύ κοντά στον κ. Τσίπρα, ο κύριοι Στυλιανού, ο οποίος είχε οργανώσει τον πρώτο πυρήνα της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάριο και Μαραντζίδης που επίσης είναι από τους πιο στενούς του συνεργάτες και συμβούλου τους πρώην πρωθυπουργού.

Ανανέωση στα ψηφοδέλτια

Μέσα από την αποψινή εκδήλωση φαίνεται ότι πλέον γεννιούνται και τα πρώτα νέα στελέχη που θα συμπληρώσουν και τις λίστες των υποψηφίων στη Θεσσαλονίκη.

Ένας από αυτούς του νέους Θεσσαλονικιούς είναι και ο Μίλτος Τόσκας Φαρμακοποιός, με μεταπτυχιακό στη Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, κριτικός κινηματογράφου, δημοσιογράφος, και εκπαιδευτικός και θα κάνει και την εισαγωγική τοποθέτηση στο Unmute now. Μιλώντας για την πρώτη εκδήλωση ουσιαστικά της «νεολαίας Τσίπρα» σημειώνει ότι «η πατρίδα μοιάζει να ζητά από τους νέους αντοχή χωρίς να προσφέρει ανάλογη προοπτική.

Οι νέοι ένιωσαν ξένοι μέσα σε μια διαδικασία που όφειλε να τους αφορά άμεσα. Το «Unmute Now» επιχειρεί μια τομή, καθώς δημιουργεί πεδίο συνάντησης όπου η εμπειρία μετατρέπεται σε πρόταση».

Επίσης μπροστά σε αυτή την προσπάθεια μπαίνουν πρόσωπα όπως η Άντζελα Καλλούλι με σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική στην Ελλάδα και θα μιλήσεις για το brain drain και την επόμενη ημέρα στην επιστροφή στην πατρίδα, η Θεοδώρα Μπλέτα, απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας η οποία θα μιλήσεις για τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία και ο Γιάννης Χριστοδουλίδης, φοιτητής Βιολογίας, ο οποίος θα μιλήσεις για τη διαχείριση στα social media, το AI και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εκδήλωση των νέων υποστηρικτών του κ. Τσίπρα υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού θα αρχίσει απόψε στις 18:30 στο We στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τους συντελεστές θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις παραδοσιακές εκδηλώσεις της Αριστεράς που περισσότερο θα παραπέμπει σε ένα διαδραστικό event με πολλαπλές εναλλαγές.

«Οι νέοι παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν όσα οι ίδιοι βιώνουν, βάζοντας στο τραπέζι τη δική τους «ατζέντα» γράφουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης και όπως ενημερώνουν και μέσα από 9+1 μικρές ιστορίες που θα ειπωθούν θα αναπτυχθούν ζητήματα με πυρήνα το brain drain και θα αφορούν σειρά μείζονων θεμάτων όπως η δημόσια υγεία και εκπαίδευση, καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), πως είναι να δουλεύεις «delivery», πολιτισμός, αναπηρία, αθλητισμός διαπολιτισμικότητα.

Ανάμεσα στις τοποθετήσεις που εναλλάσσονται ακόμη και με dj set και stand up comedy ο στόχος των νέων που πλαισιώνουν το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα είναι να απαντήσουν το μείζον ερώτημα της νέας γενιάς «τι μπορούμε να αλλάξουμε;».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η πρωτοβουλία αυτή να προσελκύσει και νέα μέλη κυρίως νέους εργαζόμενους πέρα από φοιτητές και για αυτό στο τέλος θα υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο προς τους συμμετέχοντες το οποίο θα αποτελέσει τη μήτρα για νέες εγγραφές μέσω της κατάθεσης και νέων ιδεών για να γίνουν μέρος παρουσιάσεων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει και ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ο οποίος το πιθανότερο είναι ότι θα είναι και ο εισηγητής του Ινστιτούτου Τσίπρα που θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τις λύσεις και απαντήσεις όπως σημειώνεται στα προβλήματα και τα εμ΄ποδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Ομιλητές της εκδήλωσης:

• Μίλτος Τόσκας – Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Κριτικός Κινηματογράφου, δημοσιογράφος,

εκπαιδευτικός. Εισαγωγήπαρουσίαση.

• Θεοδώρα Μπλέτα – Απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης

Επιχειρήσεων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (σχολικός νοσηλευτής)

– Δημόσια υγεία και παιδεία

• Άντζελα Καλλούλι – Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική

στην Ελλάδα – brain drain, επιστροφή στην πατρίδα και επόμενη ημέρα.

• Γιάννης Χριστοδουλίδης – φοιτητής Βιολογίας, διαχείριση social media. AI και

περιβαλλοντικό αποτύπωμα

• Στέλλα Αποστολάκη – φοιτήτρια σχολής Θεάτρου. Τέχνες και Πολιτισμός

• Εύη Κατέλα – φοιτήτρια σχολής Πολιτικών Επιστημών. Καθημερινές δυσκολίες ενός

φοιτητή

• Βιργινία Βαρβετιάν – απόφοιτος τεχνικών σχολών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΑΔ) με ειδικότητα

Βοηθός Φαρμακείου.

• Σταυρούλα Παπαευθυμίου – απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής

και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc μεταπτυχιακές σπουδές στη

Σχολική Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή. Δυσκολίες ενός εκπαιδευτικού και

ψυχολογική διάσταση της κατάστασης.

• Σπύρος Αγγέλου – Διδάκτωρ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού.

Αθλητισμός κι αναπηρία