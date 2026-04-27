Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Τρεις άνδρες οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο «εμπλεκόμενο σε επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών» σκοτώθηκαν σε ακόμη έναν αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, γεγονός το οποίο αύξησε σε τουλάχιστον 185 τον απολογισμό των θυμάτων της—έντονα αμφισβητούμενης — εκστρατείας που συνεχίζει εντατικά η Ουάσιγκτον.

Το ταχύπλοο που μπήκε στο στόχαστρο «εκμεταλλεύονταν» ξένες «τρομοκρατικές οργανώσεις», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας βίντεο 15 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους.

Η Ουάσιγκτον επανέλαβε την τυποποιημένη φρασεολογία που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης—που είναι πλέον δεκάδες από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν την ώρα που οι ΗΠΑ ενίσχυαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, η οποία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, και έλαβαν χώρα μήνες πριν από την επιδρομή του Ιανουαρίου, κατά την οποία συνελήφθη ο τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και έχει δηλώσει αθώος.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε οποιαδήποτε αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο των βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή όπως την χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκρατία».

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.