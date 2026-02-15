ΗΠΑ: Αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση των ΗΠΑ
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- Δώδεκα χωριά μέσα στον Φεβρουάριο λέει ότι κατέλαβε η Ρωσία - Δείτε χάρτη
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- Δρόμος υποχώρησε στα Τζουμέρκα και «κατάπιε» ΙΧ - Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός
Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο που είχε διαφύγει του αποκλεισμού που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική κατά των πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.
Το πλοίο μετέφερε περίπου 1,9 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου
Το Veronica III, με σημαία Παναμά, «επιχείρησε να αψηφήσει τον αποκλεισμό του προέδρου Τραμπ, ελπίζοντας να διαφύγει. Το παρακολουθήσαμε από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, καλύψαμε την απόσταση και το ακινητοποιήσαμε», δήλωσε το Πεντάγωνο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιχείρηση επιβίβασης και κατάσχεσης στο Veronica III χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM» (της υπεύθυνης μονάδας του αμερικανικού στρατού για τον Ινδοειρηνικό), αναφέρει στην ανάρτησή του το Πεντάγωνο.
Το μήνυμα συνοδεύεται από ένα βίντεο που δείχνει Αμερικανούς στρατιωτικούς να επιβιβάζονται σε ένα ελικόπτερο και στη συνέχεια να εισέρχονται στο πλοίο.
We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.
The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g
— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026
Τι αναφέρει η TankerTrackers για το πετρελαιοφόρο
Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα TankerTrackers, το Veronica III είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής επιδρομής.
Το πλοίο μετέφερε περίπου 1,9 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που αντιπροσωπεύει την παραγωγή της Βενεζουέλας για δύο ημέρες, διευκρινίζει το TankerTrackers.
Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, ένα άλλο πετρελαιοφόρο, το Aquila II, είχε ήδη εντοπιστεί από την Ουάσινγκτον στον Ινδικό Ωκεανό πριν κατασχεθεί με παρόμοιο επιχειρησιακό τρόπο.
«Τα διεθνή ύδατα δεν είναι άβατο. Από ξηράς, αέρος ή θαλάσσης θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», δήλωσε σήμερα το Πεντάγωνο.
- ΗΠΑ: Αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική
- Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
- Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0: «Πάρτι» και πρόκριση στους «16» του FA Cup για τους Κανονιέρηδες
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τραυματίστηκαν και αντικαταστάθηκαν οι Μεϊτέ και Μουκουντί
- Έφτασε ο μεγάλος τελικός για την Eurovision 2026 – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα;
- Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
- Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις