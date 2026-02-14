Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου σκοτώνει τρεις επιβαίνοντες
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν το ταχύπλοο στο οποίο αυτοί επέβαιναν στην Καραϊβική, σύμφωνα με ανακοίνωση της SOUTHCOM.
- Πάτρα: Δασκάλα χαστούκισε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γιατί… «έκανε θόρυβο»
- Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
- Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα
- Ρωσία: Τουλάχιστον δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν νέο βομβαρδισμό χθες Παρασκευή στην Καραϊβική, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμη ένα ταχύπλοο το οποίο, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί πλέον πάνω από έξι μήνες (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Τουλάχιστον 133 είναι οι νεκροί από τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά τουλάχιστον 39 σκαφών από τον Σεπτέμβριο του 2025
On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026
Με αυτό το πλήγμα, φθάνουν τους τουλάχιστον 133 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 39 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία.
Πρόκειται για το τέταρτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς, έπειτα από εκείνα της 23ης Ιανουαρίου, της 5ης και της 10ης Φεβρουαρίου.
Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν ενεχόταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη διακίνηση.
«Εξωδικαστικές εκτελέσεις»
Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρουν ουσίες στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.
Η Υπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις», κάτι με το οποίο συμφωνούν ειδικοί.
Επίσης, στο όνομα του αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στη Βενεζουέλα κι αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες την 3η Ιανουαρίου στην πρωτεύουσα Καράκας.
Πηγή: ΑΠΕ
- Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου σκοτώνει τρεις επιβαίνοντες
- Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
- Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του
- Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
- Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
- Σαλαμίνα: Το στοιχείο «κλειδί» για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη & ο ένστολος μάρτυρας
- Γουινέα: Τουλάχιστον 11 νεκροί, οι 10 γυναίκες, εξαιτίας κατάρρευσης αυτοσχέδιου χρυσωρυχείου
- Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις