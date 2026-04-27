Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μια γνωστή ελληνική φράση για το Avengers: Doomsday, μάλλον αυτή θα ήταν «άλλος με τα βάρκα μας;». Η Marvel έχει αποφασίσει, όχι απλά να επιστρέψει στην κορυφή του box office και να τρελάνει τους θαυμαστές της, αλλά να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της.

Για αυτό η νέα παραγωγή της θεωρείται από πολλούς το πιο… επικίνδυνο κινηματογραφικό πείραμα των τελευταίων χρόνων. Η Marvel έχει πετάξει στο τραπέζι κάτι σαν «λευκή επιταγή» για να τα καταφέρει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marvel Studios (@marvelstudios)

Έφερε πίσω τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, έφερε ξανά τους αδερφούς Ρούσο, έχει ρίξει στο project ένα μπάτζετ που σχεδόν κανείς δεν ξέρει που φτάνει (οι φήμες και οι ειδικοί λένε ότι αγγίζει το 1 δισ. δολάρια) και μετά άρχισε να συμπληρώνει το παζλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marvel Studios (@marvelstudios)

Από τους Fantastic Four μέχρι τους X-Men όλοι έχουν μια θέση στο Avengers: Doomsday. Ακόμα και ο Άλαν Κάμινγκ, ο οποίος επιστρέφει ως Nightcrawler μετά από 23 χρόνια από τότε που υποδύθηκε αυτόν τον σκοτεινό και παρεξηγημένο υπερήρωα – το μακρινό 2003 στο X:2.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ana Martinez (@stargirl_stuff)

Μιλώντας στο περιοδικό People στο πλαίσιο του TIME 100 Gala, ο 61χρονος σκωτσέζος ηθοποιός θεωρεί τον εαυτό του ως ένα συστατικό σε μια… σούπα υπερηρώων. Και τη σούπα δεν την είπε με αρνητικό τρόπο.

«Υπάρχουν… χιλιάδες από αυτούς. Τα περισσότερα κομμάτια μου τα δούλεψα μόνος μου. Με λίγους συνεργάστηκα, αλλά ήταν υπέροχο που επέστρεψα σε κάτι που πίστευα ότι δεν θα έκανα ποτέ ξανά. Το απόλαυσα που έπαιξα αυτόν τον χαρακτήρα ξανά» δήλωσε ο Άλαν Κάμινγκ.

Και μόνο καλά λόγια είχε να πει από τη συνεργασία του με τα αδέρφια Ρούσο. «Ήταν κάτι πραγματικά ωραίο. Και τα αδέρφια είναι υπέροχα, θέλουν να ξέρουν ότι όλοι στο πλατό νιώθουν ότι τους εκτιμούν» συμπλήρωσε.

Για την επιστροφή του στον κόσμο της Marvel και την ταινια Avengers: Doomsday είχε μιλήσει και πριν από μερικούς μήνες.

«Ήταν κάτι θεραπευτικό και πολύ ωραίο να επιστρέφω σε κάτι που ήταν μια απαίσια εμπειρία όταν το έκανα την πρώτη φορά» είχε πει τον περασμένο Αύγουστο ξανά στο περιοδικό People, έστω κι αν ξεκαθάρισε ότι λατρεύει την ταινία.

«Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι στα 60 μου θα γινόμουν πάλι υπερήρωας και θα έκανα επικίνδυνες σκηνές. Ήταν τέλειο».

Alan Cumming Talks Reprising Nightcrawler for Avengers: Doomsday Over 20 Years Later (Exclusive) https://t.co/Z2hnnFDSlb — People (@people) April 24, 2026

Για την ιστορία, πέρα από τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, στο Avengers: Doomsday επιστρέφει ο Κρις Έβανς επιστρέφει ως Captain America, ο Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, οι Fantastic Four του 2025 συναντάνε τον λαό της Γουακάντα και του Black Panther (έστω και χωρίς τον T’Challa), ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι X-Men.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iron Man (@marvels.iron.man)

Ενώ τη δική τους συμμετοχή σε όλο αυτό το project εκατομμυρίων θα έχουν οι «παλιοί» Σεμπάστιαν Σταν, Άντονι Μακί, Πολ Ρουντ, Λετίσια Ράιτ, Τομ Χίντλστον και προστίθενται οι «νέοι» Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κέρμπι, Φλόρενς Πιου, Τζόζεφ Κουίν, Ντέιβιντ Χάρμπουρ, Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Το Avengers: Doomsday θα κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.