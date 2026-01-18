Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Ήταν Απρίλιος του 2019 όταν η Marvel αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους σε έναν από τους πιο επιτυχημένους κινηματογραφικούς κύκλους όλων των εποχών. Το Infinity Saga, που είχε ξεκινήσει το 2008 με τον Iron Man, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό Avengers: Endgame (ΟΚ, ακολούθησε τρεις μήνες μετά το Spider-Man: Far From Home) και το MCU έμπαινε στο Multiverse Saga και στην 4η Φάση του.

Ωστόσο, τα κεφάλια του στούντιο δεν τα είχαν υπολογίσει καλά. Παρά το γεγονός ότι σε αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν βγει στις αίθουσες 15 φιλμ με τους υπερήρωες της Marvel, κανένα δεν κατάφερε να ιντριγκάρει το μυαλό των θεατών. Ενώ, εννοείται ότι δεν άγγιξαν στο box office τις επιτυχίες των original Avengers – πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις.

Κάπως έτσι, πριν από περίπου 1,5 χρόνο αποφάσισαν πως ήρθε η στιγμή της ολικής επαναφοράς – Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Κρις Χέμσγουορθ και αρκετοί υπερήρωες της «παλιάς φρουράς» βγήκαν από τη… σύνταξη προκειμένου να επαναφέρουν την Marvel στην κορυφή.

Το νέο στοίχημα του στούντιο, μόλις είχε αποκτήσει «ονοματεπώνυμο» – Avengers: Doomsday.

Τι ξέρουμε για το Doomsday έως σήμερα

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή έναν χρόνο προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες, έχει ξεκινήσει ο «βομβαρδισμός» της Marvel για την επερχόμενη υπερπαραγωγή της.

Έως σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα teasers του Avengers: Doomsday, που προσπαθούν να μας δώσουν μια μικρή γεύση, χωρίς ωστόσο να λένε πολλά. Απλά επιβεβαιώνουν κάποια πράγματα που είχαμε ήδη ακούσει.

Ο Κρις Έβανς επιστρέφει ως Captain America (και πατέρας), ο Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, οι Fantastic Four του 2025 συναντάνε τον λαό της Γουακάντα και του Black Panther (έστω και χωρίς τον T’Challa), ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι X-Men.

Ενώ εκεί που «έπεσαν τα τσιμέντα» ήταν όταν ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ανακοινώθηκε ως Dr. Doom.

Είπαμε πράγματα που πάνω κάτω ήταν ήδη γνωστά. Άλλωστε το Doomsday έχει στο καστ του περίπου 20 A-listers – πέρα από τα ονόματα που αναφέραμε παραπάνω, στην υπερπαραγωγή της Marvel παίζουν οι «παλιοί» Σεμπάστιαν Σταν, Άντονι Μακί, Πολ Ρουντ, Λετίσια Ράιτ, Τομ Χίντλστον και προστίθενται οι «νέοι» Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κέρμπι, Φλόρενς Πιου, Τζόζεφ Κουίν, Ντέιβιντ Χάρμπουρ, Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Ενώ στην καρέκλα του σκηνοθέτη, αλλά και στην παραγωγή θα βρίσκονται οι αδελφοί Ρουσό – ο Άντονι και ο Τζόζεφ που τα περασμένα χρόνια «υπέργραψαν» μερικές από τις επιτυχίες της Marvel, όπως τα δύο τελευταία Avengers.

Money, money, money

Και μόνο που κάπως διαβάζει τα παραπάνω ονόματα, καταλαβαίνει κανείς ότι από τον τραπεζικό λογαριασμό της Marvel βγήκαν πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα.

Τα σίγουρα έως τώρα; Οι πληροφορίες μέσα από τη Marvel λένε ότι οι Άντονι και Τζόζεφ Ρουσό πήραν περίπου 80 εκατ. δολάρια προκειμένου να αναλάβουν τη σκηνοθεσία του Doomsday αλλά και του φιλμ Secret Wars, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Την ίδια ώρα, οι φήμες θέλουν το στούντιο να έδωσε περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ώστε να επιστρέψει στο MCU.

Ενώ, έως τώρα η Marvel έχει ξοδέψει ήδη 8 εκατ. δολάρια για την προπαραγωγή της ταινίας – τα τριπλάσια από όσα είχε δώσει για το Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ωστόσο τα κασέ των υπόλοιπων σταρ, όσο και το όριο στο μπάτζετ, δεν έχει γίνει γνωστό από τη Marvel που μοιάζει να κάνει τα πάντα για να το κρατήσει κρυφό – και τις κακές γλώσσες να λένε ότι το Doomsday «παίζει» με λευκή επιταγή.

Που μπορεί να φτάσει το μπάτζετ του Doomsday;

Κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει οι θεωρίες για το που μπορεί να φτάσει το μπάτζετ της νέας υπερπαραγωγής της Marvel.

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά – μάλλον ούτε τα κεφάλια του στούντιο αυτή τη στιγμή. Για αυτό και όλοι το έχουν ρίξει στις υποθέσεις.

Σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς των «ειδικών» στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, το κόστος του καστ αναμένεται να πλησιάσει τα 300 εκατ. δολάρια. Αν προσθέσουμε και τα έξοδα της παραγωγής, τότε το μπάτζετ αναμένεται να εκτοξευθεί στα 600 εκατ. δολάρια.

Αυτομάτως γίνεται η πιο ακριβή ταινία όλων των εποχών – αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας βρίσκεται από το 2019 το Star Wars: The Rise of Skywalker με μισό δισ. δολάρια.

Και μπορεί το παραπάνω ποσό να σου φαίνεται -και να είναι- τεράστιο, ωστόσο τα έξοδα της Marvel δεν σταματάνε εκεί. Αν προσθέσουμε το marketing και τη διαφήμιση για την προώθηση του φιλμ, τότε μερικούς πρόχειρους υπολογισμούς το συνολικό μπάτζετ του Avengers: Doomsday θα πλησιάσει το 1 δισ. δολάρια.

Τι σημαίνουν όλα αυτά με μαθηματικά καφενείου; Ότι για να βγάλει τα έξοδά του το Doomsday θα πρέπει να κόψει τόσα εισιτήρια όσο το Captain America: Civil War (1.1 δισ.) – που είχε κοστίσει στη Marvel μόλις 250 εκατ. δολάρια.

Για να θεωρηθεί επιτυχημένη, τότε ο στόχος είναι τα 2 δισ. του Avengers: Infinity War, ενώ για να πουν όλοι ότι η Marvel δικαιώθηκε για το ρίσκο της θα πρέπει να ξεπεράσει τα 2.8 δισ. του Endgame – ακόμα και τα 2.9 δισ. του Avatar.

Με λίγα λόγια, η πιο ακριβή ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου θα πρέπει να είναι και η πιο επιτυχημένη όλων των εποχών.