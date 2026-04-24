To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια συγκλονιστική εικόνα δύο μικρών κοριτσιών που κρατιούνται μάταια από το πουκάμισο του πατέρα τους, ενώ αυτός συλλαμβάνεται.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από την ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ Κάρολ Γκούζι σε έναν διάδρομο του ομοσπονδιακού κτιρίου Jacob K. Javits της Νέας Υόρκης, έχει καταστεί τεκμήριο του κόστους που πληρώνουν οι άνθρωποι εξαιτίας της αντιμεταναστευτικής ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κατεστραμμένες ζωές

Η εκτελεστική διευθύντρια του World Press Photo, Τζουμάννα Ελ Ζέιν Χουρί, δήλωσε, σύμφωνα με το NPR: «Αυτή η εικόνα αποτυπώνει την αβάσταχτη θλίψη των παιδιών που έχασαν τον πατέρα τους σε έναν χώρο που έχει χτιστεί για τη δικαιοσύνη. Αποτελεί μια σκληρή αλλά απαραίτητη καταγραφή του διαχωρισμού των οικογενειών που επήλθε ως συνέπεια των μεταρρυθμιστικών πολιτικών των ΗΠΑ. Σε μια δημοκρατία, η παρουσία της κάμερας σε αυτόν τον διάδρομο λειτουργεί ως μάρτυρας μιας πολιτικής που έχει μετατρέψει τα δικαστήρια σε χώρους καταστραμμένων ζωών — είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του γιατί το ανεξάρτητο φωτορεπορτάζ έχει σημασία».

H φωτογραφία «Separated by ICE» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 57.376 συμμετοχές που υποβλήθηκαν από περισσότερους από 3.000 φωτογράφους από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, η φωτογραφία της Καρόλ Γκούζι κέρδισε για την εντυπωσιακή αποτύπωση της προσπάθειας μαζικής απέλασης της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Η βραβευμένη φωτογραφία, μία από τις πολλές που έχει τραβήξει η Γκούζι, απεικονίζει τον Λουίς, έναν μετανάστη από το Εκουαδόρ ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένειά του, δεν έχει ποινικό μητρώο και ήταν το μοναδικό στήριγμα της οικογένειας, ενώ τον απομακρύνουν και η σύζυγός του, Κότσα, και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 7, 13 και 15 ετών, μένουν συγκλονισμένα βλέποντας τον να φεύγει δια της βίας από κοντά τους.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν τη βάση της καταγραφής των επιπτώσεων της [αντιμεταναστευτικής] πολιτικής στους ανθρώπους, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για την Αμερική», δήλωσε η Κάρολ Γκούζι, βραβευμένη με Πούλιτζερ, σε δήλωσή της προς το Ίδρυμα World Press Photo.

«Τραυματισμένα παιδιά και σύζυγοι βρίσκονται στη μέση της [δικαστικής]διαμάχης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαλυμένες οικογένειες και μια φοβισμένη κοινότητα μεταναστών».

Η οργάνωση TRAC Immigration αναφέρει ότι, τον Απρίλιο, περισσότεροι από 60.000 μετανάστες κρατούνται σε κέντρα κράτησης σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων το 70% δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας ραγδαία αυξανόμενος αριθμός παιδιών, παρά τους ίδιους τους κανόνες της ICE που απαγορεύουν την τοποθέτηση ανηλίκων σε κέντρα κράτησης, εκτός αν έχουν επιδείξει βίαιη ή παράνομη συμπεριφορά.

*Με πληροφορίες από: NPR | ARTnews