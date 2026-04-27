Λειτουργούν οι απαγορεύσεις των social media; Το πείραμα της Αυστραλίας δείχνει να απέτυχε ­­­
Τεχνολογία 27 Απριλίου 2026, 13:16

Επτά στους δέκα εφήβους στην Αυστραλία δήλωσαν πως συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media.

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Την ώρα που η Ελλάδα και αρκετές ακόμα χώρες ανακοινώνουν απαγορεύσεις των social media για παιδιά και εφήβους, τα μαντάτα από την Αυστραλία, τη χώρα που έδωσε το παράδειγμα τον περασμένο Δεκέμβριο, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι.

Δύο στους τρεις ανηλίκους 12-15 ετών που χρησιμοποιούσαν τις τρεις δημοφιλέστερες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν λογαριασμό, δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση.

Αν συμπεριληφθούν και οι ανήλικοι που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Facebook και το Snapchat, το ποσοστό φτάνει το απογοητευτικό 70%, δείχνει η έρευνα του Molly Rose Foundation, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την προστασία των ανηλίκων online.

Από τους 1.050 Αυστραλούς 12-15 ετών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το δεύτερο δεκαπενθήμερο το Μαρτίου επτά στα δέκα παιδιά και εφήβους που δήλωσαν ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media δήλωσαν πως ήταν «εύκολο να ξεπεράσουν το μπλόκο.

Μεγάλο μέρος της ευθύνης φαίνεται ότι βαραίνει τις ίδιες τις πλατφόρμες social media παρά την απειλή προστίμων. Περίπου το 60% των ανηλίκων που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης δήλωσαν ότι δεν έλαβαν μήνυμα για έλεγχο ηλικίας.

Άλλα παιδιά και έφηβοι ζήτησαν από φίλους ή συγγενείς να δημιουργήσουν λογαριασμούς στο όνομά τους δηλώνοντας ηλικία άνω των 16 ετών, ξεγέλασαν το σύστημα ή χρησιμοποίησαν VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο» για να συνδέονταν σαν να βρίσκονταν σε διαφορετική χώρα.

Το 51% των παιδιών δήλωσαν ότι η απαγόρευση δεν είχε καμία διαφορά όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφάλεια και το 14% ανέφερε ότι αισθάνεται λιγότερο ασφαλές.

Σύμφωνα με το Molly Rose Foundation, η απαγόρευση πρόσβασης είναι ένα ημίμετρο που δεν μπορεί να καλύψει το κενό ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις των ίδιων των εταιρειών social media.

«Τα αποτελέσματα εγείρουν μείζονα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αυστραλιανής απαγόρευσης των social media και δείχνουν ότι θα ήταν ριψοκίνδυνο για το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει τώρα το παράδειγμα» δήλωσε ο επικεφαλής της ΜΚΟ Άντι Μπάροους, αναφερόμενος στην αντίστοιχη απαγόρευση που δρομολογεί η Βρετανία.

«Οι πρώτες ενδείξεις από την Αυστραλία δείχνουν ότι [η απαγόρευση] απαλλάσσει τις εταιρείες από τις ευθύνες τους και αποτυγχάνει να δώσει στα παιδιά τη ριζική αλλαγή που χρειάζονται για τη διαδικτυακή ασφάλεια και ευημερία τους».

Ευρώπη και Ελλάδα

Στην Αυστραλία, οι ίδιες οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών μέσω φωτογραφιών και εγγράφων.

Στην Ευρώπη, όπου αρκετές τουλάχιστον 12 χώρες ετοιμάζουν ανάλογες απαγορεύσεις, η Κομισιόν παρουσίασε στα μέσα Απριλίου ένα app επαλήθευσης ηλικίας για πανευρωπαϊκή χρήση.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, το Politico ανέφερε ότι στην εφαρμογή εντοπίστηκαν κενά ασφάλειας που θα επέτρεπαν την παράκαμψη ακόμα και των βιομετρικών ελέγχων.

Στην Ελλάδα, ο έλεγχος ηλικίας που βασίζεται στην εφαρμογή Kid’s Wallet θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, θα καλύπτει όσους γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες Instagram, Facebook, TikTok και Snapchat.

Η απαγόρευση δεν θα ισχύσει για τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp.

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Οργή από τον νομικό κόσμο
Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

«Στην περιοχή δεν εκτελείται ένα απλό έργο. Υλοποιείται μια κρίσιμη αντιπλημμυρική παρέμβαση, που αφορά την προστασία της πόλης, των ανθρώπων της και των περιουσιών τους» αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έκτακτη συνέντευξη στις 5 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη

Ο συνήγορος των θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως δυστοπική. Έκανε λόγο για διάβρωση της δημοκρατίας

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

