Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Τα Νέα της Αγοράς 27 Απριλίου 2026, 18:23

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»

Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

Τη βιωσιμότητα στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς και της οικονομίας και κοινωνίας όχι ως μια θεωρητική έννοια ή υποχρέωση, αλλά ως μια επιχειρηματική φιλοσοφία που βασίζεται στη συνέχεια, τη συνέπεια και την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, προσέγγισε η πρόεδρος του ΟΦΕΤ Ιουλία Τσέτη, μιλώντας στο Delphi Economic Forum XI και στη θεματική συζήτηση «Οικοσύστημα βιωσιμότητας: Η απάντηση για τη μακροζωία της οικονομίας και της κοινωνίας», την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της ήταν ότι η πραγματική βιωσιμότητα εκφράζεται μέσα από την καθημερινή πρακτική: στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, στη στήριξη των ανθρώπων τους και στη σύνδεσή τους με την κοινωνία. Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να υπερβαίνουν τα βραχυπρόθεσμα κριτήρια απόδοσης, όπως η ταχύτητα ή η μεγιστοποίηση του κέρδους, και να εστιάζουν σε χαρακτηριστικά όπως η μακροχρόνια παρουσία, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα σε εποχές αβεβαιότητας και προκλήσεων. Χρησιμοποιώντας τον μύθο του Αισώπου «ο λαγός και η χελώνα», υπογράμμισε ότι η επιμονή και η συνέπεια είναι εκείνες που οδηγούν σε μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία.

Αναφερόμενη στη βιωσιμότητα στην υγεία και στις βιοεπιστήμες, η Ιουλία Τσέτη υπογράμμισε ότι η καλή δημόσια υγεία αποτελεί τη βάση μιας βιώσιμης κοινωνίας και οικονομίας, επισημαίνοντας τη δυναμική της οικονομίας της μακροζωίας και τον ρόλο των σημαντικών επιστημονικών εξελίξεων στην εποχή μας, όπως η αναγεννητική ιατρική και οι επιγενετικές παρεμβάσεις. Οι εξελίξεις αυτές όπως είπε, δημιουργούν νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Επισήμανε ότι το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο να ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά να ζούμε καλύτερα και πιο λειτουργικά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ανθρώπινο παράγοντα, περιγράφοντας τους εργαζομένους ως αναντικατάστατους συνεργάτες σε κάθε στρατηγική βιωσιμότητας. Υπογράμμισε τη σημασία της έμπνευσης και της διατήρησης ταλέντου, ιδιαίτερα σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως αυτό της Ελλάδας, όπου το φαινόμενο του brain drain παραμένει πρόκληση, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ανταγωνιστικών συνθηκών και στήριξης από την Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον κλάδο των βιοεπιστημών ως κλάδο του παρόντος και του μέλλοντος, που δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές και παράλληλα συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο.

«Για μένα, η βιωσιμότητα είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε καθημερινά, ο τρόπος που επενδύουμε και καινοτομούμε, αλλά και ο τρόπος που εμπνέουμε τους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στον τόπο μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συνέχειας και της συνέπειας στις πολιτικές και στρατηγικές βιωσιμότητας, τονίζοντας ότι τα διδάγματα προηγούμενων κρίσεων, όπως οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, απαιτούν συντονισμένη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση.

Αναφερόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις, στάθηκε στον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στην επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας. Έφερε ως παράδειγμα τη μείωση του χρόνου ανάπτυξης σε φόρμουλες νέων προϊόντων, που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειωθεί από τέσσερα ή πέντε χρόνια σε μόλις οκτώ μήνες. Επισήμανε ότι, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο υποστήριξης των εργαζομένων και όχι ως υποκατάστατο της ανθρώπινης γνώσης και δημιουργίας. Αξίες όπως η ηθική, η δέσμευση και η ανθρώπινη συνείδηση, όπως τόνισε, παραμένουν αναντικατάστατες. «Οι εργαζόμενοι είναι οι σύμμαχοί μας. Η νοοτροπία, η δέσμευση και η αφοσίωση είναι αξίες που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αποκτήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιουλία Τσέτη, υποστήριξε ακόμη, ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες και ηθικές αρχές, καθώς πρόκειται για ένα πεδίο που εξελίσσεται διαρκώς και εγείρει σύνθετα ζητήματα.

Κλείνοντας, συνέδεσε τη βιωσιμότητα με την ανθεκτικότητα, τη σταθερότητα και την ηγεσία με αξίες. Υπογράμμισε ότι τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα προϋποθέτουν ένα σταθερό περιβάλλον και στρατηγική διορατικότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων και διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, αλλά αλληλένδετους πυλώνες, όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν με γνώμονα τις ηθικές αρχές και μια ισχυρή ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Στη θεματική συζήτηση συμμετείχαν επίσης η Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος CSR Hellas, και ο Ανδρέας Α. Παπανδρέου, Καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών ΕΚΠΑ. Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ευγενίδης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου, λέει ο Λευκός Οίκος

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αμέτρητες αγορές στην Betsson
Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson γίνεται σήμερα (25/04, 20:30) και το Πανθεσσαλικό Στάδιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια βραδιά γεμάτη ένταση, ρυθμό και δυνατές ποδοσφαιρικές στιγμές. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μπαίνουν στο γήπεδο με κοινό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές
Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, και η Νομική Σχολή του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens) συνδιοργανώνουν την 1η Μαΐου 2026 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρακτικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές
Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, το Μαξίμου είχε ενημερωθεί από τον Μάιο του 2025 για τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πρόστιμα που αντιμετώπιζε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

