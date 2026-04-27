Απρόοπτο στη συνέντευξη Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές – Τι συνέβη

Ένα απρόοπτο είχε η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγα λεπτά η μετάδοσής της.

Συγκεκριμένα μια κοπέλα λιποθύμησε κατά της διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και άμεσα διεκόπη η σύνδεση.

Στιγμιαία προκλήθηκε αναστάτωση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και τους εκπροσώπους του Τύπου, ενώ ενδεικτική ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο πρόσωπο του οποίου «ζωγραφίστηκε» η ανησυχία.

Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην κοπέλα, η συνέντευξη Τύπου συνεχίστηκε κανονικά.