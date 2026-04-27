Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού

Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας η Ειρήνη Μουρτζούκου για να απολογηθεί σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024 στην Αμαλιάδα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον συγκεκριμένο θάνατο, ενώ παραμένει προφυλακισμένη για άλλες τρεις παιδοκτονίες.

«Θα πω όλη την αλήθεια»

Η 25χρονη, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, με βάση την υπερασπιστική γραμμή που έχει ακολουθήσει έως και σήμερα παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

– Μουρτζούκου: Το μόνο που έχω να πω είναι, θα πω όλη την αλήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Ό, τι έχει γίνει από την αρχή μέχρι τώρα. Ό,τι γινόταν όλους αυτούς τους μήνες. Το μόνο που έχω να πω ότι είμαι αθώα για εκείνη την ημέρα. Και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.

– Ανακρίτρια: Φταίει κάποιος άλλος, δηλαδή;

– Μουρτζούκου: Ναι

Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο… πλυντήριο και γελούσαν

Μάλιστα, η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Στα πλάνα από το βίντεο φαίνεται η μητέρα του να τον βάζει μέσα στο πλυντήριο, και μαζί με τη γιαγιά του παιδιού να γελούν την ώρα που το μωράκι κλαίει.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ισχυρίζεται πως το συγκεκριμένο βίντεο το έστειλε η μητέρα του παιδιού στην ίδια.