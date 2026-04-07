newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 12:44
Πυροβολισμοί στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 07 Απριλίου 2026, 12:51

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε ενώπιων της Ανακρίτριας Αμαλιάδας και έλαβε προθεσμία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη,  η οποία κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Αρνείται τις κατηγορίες η Ειρήνη Μουρτζούκου

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της. Μέσω του υπομνήματός της, η Μουρτζούκου στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς περί «σατανικού σχεδίου» εις βάρος της, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην ποινική δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα και τις καταθέσεις της μητέρας που την υποδεικνύει ως υπεύθυνη.

Σημειώνεται οτι κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού στο γραφείο της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, η 25χρονη συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν εντάσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι αγρότες θέλουν να αποκλείσουν συμβολικά τον Ε65 – Φραγμός από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 07.04.26

Αντιπροσωπεία αγροτών ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρυνθεί η κλούβα των ΜΑΤ, λέγοντας ότι «το περισσότερο είναι να γίνουν ακόμη δύο δικογραφίες»

Ρόδος: Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους χωρίς έγκριση από το νοσοκομείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Στη Ρόδο 07.04.26

Οι εξετάσεις στο βρέφος στη Ρόδο έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του

Σύνταξη
Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Στο εδώλιο αστυνομικοί 07.04.26

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Σύνταξη
The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Expla-in 07.04.26

Παρότι η φετινή χρονιά ήταν υδρολογικά ευνοϊκή, το βρόχινο νερό στην Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει χαμένο. Ο υδρογεωλόγος Κωνσταντίνος Βουδούρης εξηγεί στο in πώς η ανεπάρκεια υποδομών και ο λάθος σχεδιασμός φέρνουν μαζί λειψυδρία και πλημμύρες — και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Champions League 07.04.26

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
Media 07.04.26

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Σύνταξη
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Σύνταξη
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά στην κατάταξη της ATP – Στη χαμηλότερη θέση από το 2018
Άλλα Αθλήματα 07.04.26

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Σύνταξη
Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο