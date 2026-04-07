Ειρήνη Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε ενώπιων της Ανακρίτριας Αμαλιάδας και έλαβε προθεσμία
- Πώς διαμορφώνεται το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού
- Παρίσταναν άλλους για να αδειάζουν λογαριασμούς - Τους «έκαψε» η παρατηρητικότητα ενός υπαλλήλου
- Γιατί αυτοκτονούν οι διπλάσιοι άνθρωποι στην Κρήτη – Τι λέει καθηγητής Ψυχιατρικής
- Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη.
Η 25χρονη, η οποία κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.
Αρνείται τις κατηγορίες η Ειρήνη Μουρτζούκου
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της. Μέσω του υπομνήματός της, η Μουρτζούκου στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.
Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς περί «σατανικού σχεδίου» εις βάρος της, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην ποινική δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα και τις καταθέσεις της μητέρας που την υποδεικνύει ως υπεύθυνη.
Σημειώνεται οτι κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού στο γραφείο της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, η 25χρονη συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν εντάσεων.
- Γαλλία: Τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με φορτηγό – Ένας νεκρός, 27 τραυματίες
- Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
- Καπιταλισμός και πόλεμος
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
- «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
- Μύκονος: Το Four Seasons I φέρνει τη νέα εποχή στις υπερπολυτελείς κρουαζιέρες
- Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
