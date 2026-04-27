Κεφαλονιά: Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ στο αίμα της Μυρτούς – Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ένα κοκτέιλ ουσιών εντόπισαν οι ειδικοί του εργαστηρίου που έκαναν τις τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα της αδικοχαμένης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Η άτυχη 19χρονη που έχασε τη ζωή της, στο νοσοκομείο του νησιού, είχε καταναλώσει πέρα από την κοκαΐνη -που είχε αναφερθεί και στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων- κάνναβη και μικρή ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ουσίες φαίνεται να είχαν καταναλωθεί την ίδια ημέρα.

Οι Αρχές για να δώσουν το τελικό πόρισμα για την υπόθεση της 19χρονης, αναμένουν τα αποτελέσματα και των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα τους βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των αιτιών θανάτου της Μυρτούς.

«Κοκτέιλ» ουσιών

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, το αλκοόλ και η κοκαΐνη δημιουργούν κοκααιθυλένιο, μια ουσία που είναι 10 φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη. Αυτή είναι και η κύρια αιτία αιφνίδιου θανάτου σε χρήστες κοκαΐνης.

Ακόμη ο συνδυασμός κάνναβης με την κοκαϊνη, «γονατίζουν» την καρδιά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα από το οποίο και πέθανε η Μυρτώ.

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται πως για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, έχουν οδηγηθεί στη φυλακή και οι τρεις κατηγορούμενοι με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς όπως κατηγορούνται την άφησαν αβοήθητη.

Σε βάρος των κατηγορούμενων, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς, του 26χρονου αρσιβαρίστα αλλά και του 22χρονου Αλβανικής καταγωγής, ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.