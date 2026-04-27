Σε Live Streaming η παρέλαση του Κυπελλούχου ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Αυτή την ώρα (18:00) η παρέλαση του ΟΦΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εορτασμό της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, το Σάββατο (25/4) με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση.

Η σχετική ανακοίνωση της Κρητικής ΠΑΕ αναφέρει

«Σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Είναι μέρα γιορτής για όλη την Κρήτη!

Οι θριαμβευτές του Βόλου επέστρεψαν στο νησί και το Ηράκλειο βγαίνει στους δρόμους για να αποθεώσει τους νικητές του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026!

Στις 18:00 ο Χρήστος Κόντης με τους ποδοσφαιριστές του θα επιβιβασθούν σε ανοιχτό πούλμαν, ντυμένο στα πορτοκαλί – τα χρώματά μας στον μεγάλο τελικό – και θα ξεκινήσουν μια πανηγυρική παρέλαση, από το “Γεντί Κουλέ”, την ιστορική μας έδρα, ως την “καρδιά” της πόλης, για να γιορτάσουμε όλοι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Η πορεία του πούλμαν θα αρχίσει από το γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια και θα επιστρέψει στο “Θ. Βαρδινογιάνης” μέσω της παραλιακής οδού.

Σήμερα γράφουμε ιστορία όλοι μαζί.

Βγείτε στα μπαλκόνια, κατεβείτε στους δρόμους, φωνάξτε, τραγουδήστε, ζήστε το! Αυτές οι στιγμές είναι δικές μας!

Είμαστε οι νικητές του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026!».

