«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson και με τη λήξη του ματς οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και οι άνθρωποι της ομάδας πανηγύρισαν με τους φιλάθλους και τους ανθρώπους τους αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.
Μάλιστα, στο Πανθεσσαλικό βρέθηκε και η κόρη του Έλληνα προπονητή, Ζωή Κόντη, η οποία δημοσίευσε και ένα βίντεο με στιγμές από τους πανηγυρισμούς, στο οποίο ακούγεται να φωνάζει «μπαμπάκα μου», την ώρα που περνά από την κερκίδα ο πατέρας της.
Η Ζωή Κόντη, μια από τις κόρες του προπονητή του ΟΦΗ, ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο από την δική της οπτική στο πώς έζησε την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα της Κρήτης. Μαζί ήταν φυσικά και η μικρότερη κόρη του Χρήστου Κόντη, Σίλια, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του.
Δείτε το βίντεο της κόρης του Χρήστου Κόντη
@zoekonti babaka mou toso perifani gia sena🤍 #greekcup #ofi #mpesfy ♬ original sound – Thunderstruck
- «Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
