«Ήταν σχιζοφρενής» – Τι κατέθεσε ο ψυχίατρος για τον Γάλλο που «θέρισε» τη Ράνια
Ξεκίνησε η δίκη του Γάλλου που σκότωσε την άτυχη Ράνια Μπουρνέλη στην Ανώπολη με το αυτοκίνητό του
Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση δολοφονίας της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη από έναν 35χρονο Γάλλο, τον Δεκέμβριο του 2024.
Όπως αναφέρει το patris.gr, απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα αν ο 35χρονος Γάλλος είχε επίγνωση των πράξεων του, τη στιγμή που αφαιρούσε τη ζωή της 36χρονης γυναίκας, κλήθηκε να δώσει ο ψυχίατρος Μανώλης Πασπαράκης, ο οποίος εξέτασε τον κατηγορούμενο μετά την τραγωδία.
Δεν θα είχε γίνει το κακό
Ο γιατρός κατέθεσε στο δικαστήριο ως πραγματογνώμονας της οικογένειας του θύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι τα συμπτώματα που εμφάνισε ο δράστης ήταν πολύ ισχυρά γι’ αυτό και δεν «μπορούσε» να πράξει διαφορετικά.
Εξέφρασε την άποψη ότι εάν ο 35χρονος λάμβανε ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή δεν θα προέβαινε στη δολοφονία της 36χρονης.
Σύμφωνα με τον ψυχίατρο, ο κατηγορούμενος πάσχει από σχιζοφρένεια που άρχισε να εκδηλώνεται στην εφηβική του ηλικία, ενώ χαρακτήρισε βιαστική την εκτίμηση της κατάστασής του, σε προγενέστερο χρόνο, από συναδέλφους του στο ΠΑΓΝΗ που αποφάνθηκαν ότι πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας και έκριναν ότι δεν χρήζει νοσηλείας.
Διεκόπη η δίκη
Στη συνέχεια η δίκη διακόπη για τις 29 Μαΐου με την απολογία του 34χρονου κατηγορούμενου.
Ο 35χρονος, ο οποίος δεν γνώριζε το θύμα του, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στη γυναίκα, την ώρα που εκείνη είχε αποβιβαστεί από το όχημα της και ετοιμαζόταν να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να μεταβεί στο σπίτι της, στην Ανώπολη του δήμου Χερσονήσου.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα είχε ισχυριστεί ότι κάποιοι τον καταδίωκαν από το Ρέθυμνο απ’ όπου είχε φύγει με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου και έβαλε στο στόχαστρό του την άτυχη γυναίκα επειδή θεώρησε ότι ήταν ένας από τους «εχθρούς» του.
Η δίκη διακόπηκε τον περασμένο Μάρτιο, αμέσως μετά την κλήρωση των ενόρκων λόγω απουσίας του συνηγόρου πολιτικής αγωγής μέσα σε φορτισμένο κλίμα καθώς οι συγγενείς της 36χρονης Ράνιας αποδοκίμασαν τον κατηγορούμενο.
- «Ήταν σχιζοφρενής» – Τι κατέθεσε ο ψυχίατρος για τον Γάλλο που «θέρισε» τη Ράνια
