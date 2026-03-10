Στις 27 Απριλίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της άγριας δολοφονίας της 36χρονης Ράνιας, στην Ανώπολη του δήμου Χερσονήσου.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα creta24.gr, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, όπου δικάζεται ο 35χρονος σήμερα Γάλλος, ο οποίος στα μέσα Δεκεμβρίου του 2024, είχε «θερίσει» την 36χρονη με το αυτοκίνητό του, ενώ εκείνη βρισκόταν έξω από το σπίτι της, διέκοψε την συνεδρίασή του λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τρίτης (10/3).

Ξέσπασε η γειτόνισσα της Ράνιας Μπουρνέλη

Ο 35χρονος που παραμένει προφυλακισμένος, αποχώρησε από τα δικαστήρια παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με την γειτόνισσα της αδικοχαμένης Ράνιας, που ήταν εκείνη που είδε πρώτη την 36χρονη νεκρή μπροστά στο σπίτι της, να ξεσπά κατά των αστυνομικών. «Φυλάξτε τον. Παιδιά δεν έχετε;», έλεγε η γυναίκα εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.

«Τελείωσε την αιμοκάθαρση και ερχόταν σπίτι. Δεν της την είχε στημένη όπως λένε, την ακολουθούσε από τις Κάτω Γούβες και την ώρα που πάρκαρε το παιδί ήρθε και το χτύπησε. Χωρίς λόγο και αιτία. Γιατί κάποιοι γιατροί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, γιατί κάποιοι γιατροί είναι οι πρώτοι δολοφόνοι. Μετά αυτός, αυτός ήταν τρελός, οι γιατροί σκότωσαν το παιδί. Αυτό να ακουστεί παντού», δήλωσε η κ. Στέλλα Μαυροπαύλου.

Να αποδοθούν ευθύνες στις αρμόδιες αρχές ζητά άλλωστε και η οικογένεια της 36χρονης Ράνιας.

Η άγρια σκηνή της δολοφονίας έχει καταγραφεί σε βίντεο που δείχνει τον 35χρονο, αμέσως μετά την φονική παράσυρση να ανεβαίνει στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητό του και να ωρύεται, βρίζοντας την γυναίκα που κείτονταν νεκρή. Είχε φύγει πεζός από το σημείο και είχε συλληφθεί λίγο αργότερα, ενώ περιφερόταν στην Ανώπολη.

Όπως είχε αναφέρει στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, «κάποιοι τον κυνηγούσαν». Ο 35χρονος είχε φύγει το πρωί εκείνης της ημέρας από το Ρέθυμνο, για να πάει στο λιμάνι του Ηρακλείου και να φύγει για Αθήνα. Πίστευε πως κάποιοι τον καταδίωκαν, άγνωστο πως βρέθηκε στην Ανώπολη, ενώ λίγο αργότερα έβαλε στο στόχαστρό του την άτυχη Ράνια που θεωρούσε πως ήταν «εχθρός».

Η υπόθεση είχε σοκάρει την Κρήτη, με την οικογένεια της 36χρονης να τονίζει ακόμα και σήμερα πως η Ράνια θα ζούσε αν οι ειδικοί είχαν κάνει σωστά την δουλειά τους και ζητά να αποδοθούν ευθύνες. Ο 35χρονος λίγες μέρες πριν σκοτώσει την 36χρονη, είχε οδηγηθεί από αστυνομικούς για ψυχιατρική εξέταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αφού είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα ισχυριζόμενος πως ο βιολογικός του πατέρας είναι γνωστός Έλληνας πολιτικός, όμως κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Όπως προέκυψε ο άνδρας είχε βεβαρημένο ιστορικό.