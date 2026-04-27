Έκρυβαν χειροβομβίδα σε μπαλκόνι διαμερίσματος στην Κυψέλη

Χειροβομβίδα σε οικία στην Κυψέλη εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου».

Συγκεκριμένα κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με οικίες όπου εντοπίζεται εγκληματική δραστηριότητα, απογευματινές ώρες της περασμένης Δευτέρας (20-4-2026) και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οικίες στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.

Τα ευρήματα

Εντός των οικιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

αμυντική χειροβομβίδα, επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-27- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-43- ναρκωτικά δισκία και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Τρεις συλλήψεις

Αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων ήταν η σύλληψη -3- αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 20 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.